Cittadinanza

» Strade e traffico
03/03/2026 15:12:00

Trapani: rottura nella condotta del dissalatore, disagi sulla SP21 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/trapani-rottura-nella-condotta-del-dissalatore-disagi-sulla-sp21-450.jpg

Un cedimento dell’asfalto lungo la Provinciale 21 Trapani-Marsala, all’altezza delle saline di Nubia, sta causando forti disagi alla circolazione. Alla base dello smottamento ci sarebbe una rottura nella condotta del dissalatore che avrebbe compromesso la stabilità del manto stradale.

 

Il tratto interessato si trova nel territorio comunale di Trapani ( foto di repertorio). Da ieri sera la viabilità è stata modificata: il traffico, in entrambe le direzioni, viene deviato verso Paceco per consentire il transito in sicurezza.

 

A causa del cedimento si sono registrate lunghe code, con automobilisti costretti a rallentare e a percorrere itinerari alternativi per rientrare poi sulla SP 21. Disagi che continuano anche oggi, soprattutto per chi utilizza quotidianamente l’arteria che collega Trapani e Marsala.

 

Al momento non sono stati comunicati tempi certi per l’avvio dei lavori di riparazione né per il ripristino della normale circolazione. La competenza sulla manutenzione della Provinciale è del Libero Consorzio Comunale di Trapani. 

 

 









