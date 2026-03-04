Sezioni
Economia
04/03/2026 14:30:00

Erice, vinti 500 mila euro con un gratta e vinci alla Cartomania

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/valderice-vinti-500-mila-euro-con-un-gratta-e-vinci-alla-cartomania-450.jpg

La fortuna torna a fermarsi a Casa Santa, dove una cliente abituale della cartoleria Cartomania a Casa Santa, in via Marconi ha vinto 500 mila euro con un gratta e vinci della serie “Mega Miliardario” da 10 euro.

 

La vincita è avvenuta nei giorni scorsi e, secondo quanto racconta il titolare dell’attività, non si tratta di un episodio isolato. La cartoleria è infatti già stata protagonista in passato di altre vincite importanti.

 

«Non siamo nuovi a risultati di questo tipo», racconta il titolare. «Circa quattro anni fa qui sono stati vinti altri 500 mila euro con un gratta e vinci da 5 euro. A dicembre 2024, invece, abbiamo registrato una vincita con il gioco Turista per Sempre».

 

Anche questa volta la fortuna ha premiato una cliente storica del negozio, circostanza che rende la notizia ancora più speciale per i gestori dell’attività.

 

«Siamo contenti quando riusciamo a intercettare queste vincite», aggiunge il titolare, ricordando che nella ricevitoria si registrano con una certa frequenza anche premi più piccoli. «Le vincite di importo minore, intorno ai 1.000 euro, capitano praticamente ogni giorno con diversi giochi».

 

Una nuova storia di fortuna, dunque, che arriva dalla provincia trapanese e che riaccende la curiosità attorno ai gratta e vinci.

 









