Le 17 aziende di Marsala ammesse ai contributi per i danni del ciclone Harry

04/03/2026 12:02:00

Il Covo della Saracena, la pescheria Parrinello, la Sosalt, il lido Signorino, e non solo. Sono 17 le aziende marsalesi che hanno certificato di aver ricevuto danni per il ciclone Harry e per le quali la Regione stanzia un contributo che arriva fino a 20 mila euro.

La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto con l’elenco delle aziende ammesse ai contributi straordinari per ripartire dopo i danni causati dagli eventi meteo. Complessivamente sono 1.135 le richieste ritenute ammissibili, su quelle presentate attraverso la piattaforma attivata da Irfis o tramite i Comuni entro il 28 febbraio.

L’obiettivo dichiarato è consentire una ripresa rapida delle attività economiche che hanno subito danni o sospensioni a causa delle mareggiate e delle piogge eccezionali.

Ecco tutte le imprese marsalesi ammesse al contributo (fino a 20 mila euro ciascuna). Quasi tutte le aziende ammesse hanno attività legate al mare, alla nautica, al turismo balneare e alle saline. Per loro si aggiunge, oltre a questo aiuto economico per i danni, anche la sospensione per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime. E', quest'ultima, una misura valida per tutta la Sicilia. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente.

A.S.D. Circolo Velico Marsala

A.S.D. Lupi di Mare Marsala

Al Covo della Saracena di Pulizzi Mario Giuseppe

Associazione Nautica Club Amici del Mare

Capricci Divini di Martinez Antonino

Classis S.a.s. di Di Girolamo Paola

Euro Ittica Parrinello S.r.l.

Isola Longa S.r.l.

Lega Navale Italiana – Sezione di Marsala

Lido Signorino S.r.l.

Mothia Società Sportiva Dilettantistica a r.l.

Nuovo Baglio dei Mille S.r.l.

Palmeri Giuseppe

Polaris Cantiere Nautico S.r.l.

Saline Ettore e Infersa S.r.l.

Sosalt S.p.A.

Stella d’Oro Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

Il Comune di Marsala, subito dopo l’emergenza, aveva stimato circa un milione e mezzo di euro di danni alle attività economiche della città.

Successivamente le imprese sono state invitate a certificare i danni subiti e a presentare la richiesta di ristoro alla Regione entro i termini stabiliti.

Parallelamente resta aperta la procedura per i privati cittadini che hanno subito danni a case o beni a causa degli eventi meteo che dal 18 gennaio 2026 hanno colpito la costa siciliana.

Le domande devono essere presentate al Comune di Marsala utilizzando il modulo B1 predisposto dalla Protezione civile nazionale.

Le scadenze sono ravvicinate:

6 marzo alle ore 10 per la consegna cartacea al Comune;

per la consegna cartacea al Comune; 8 marzo per l’invio tramite posta elettronica certificata.

Il settore Pianificazione del Comune ricorda inoltre che eventuali richieste già inviate senza la modulistica ufficiale devono essere presentate nuovamente utilizzando il modulo previsto.



