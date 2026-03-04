Trapani, istituto Leonard Leonardo da Vinci: lavori in corso, a settembre di torna a scuola

04/03/2026 19:41:00

Una scuola più sicura, moderna ed efficiente dal punto di vista energetico. Sono in corso a Trapani i lavori di riqualificazione straordinaria della scuola primaria Leonardo da Vinci, in via San Pietro, finanziati con 3 milioni e 651 mila euro del PNRR nell’ambito della misura sulla rigenerazione urbana.

L’intervento riguarda il miglioramento complessivo dell’edificio scolastico. Tra le opere principali c’è il rafforzamento antisismico della struttura, con interventi su travi, pilastri e solai per aumentare la resistenza dell’edificio.

Previsti anche lavori per il risparmio energetico e l’ammodernamento degli impianti. Sarà installato un impianto fotovoltaico da circa 58 kilowatt, con sistema di accumulo elettrico, e saranno realizzate due colonnine di ricarica per bici elettriche e monopattini nell’area esterna della scuola.

Il progetto comprende inoltre il rifacimento dei servizi igienici, con nuovi rivestimenti e pavimentazioni, la sostituzione degli scaldacqua per la produzione di acqua calda sanitaria e l’installazione di rubinetterie temporizzate per ridurre i consumi idrici. Nuove pavimentazioni sono previste anche al primo e al secondo piano dell’edificio.

«È un intervento atteso da decenni – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Giulia Passalacqua – che renderà la scuola Leonardo da Vinci un modello di sicurezza ed efficienza energetica. Stiamo investendo sulle scuole della città per offrire spazi migliori alle nuove generazioni».

L’obiettivo è completare i lavori e consentire il ritorno degli studenti in classe entro settembre, alla riapertura del nuovo anno scolastico.



