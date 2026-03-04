Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» PNRR
04/03/2026 19:41:00

Trapani, 3,6 milioni del PNRR per rifare la scuola Leonardo da Vinci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772651031-0-trapani-3-6-milioni-del-pnrr-per-rifare-la-scuola-leonardo-da-vinci.jpg

Una scuola più sicura, moderna ed efficiente dal punto di vista energetico. Sono in corso a Trapani i lavori di riqualificazione straordinaria della scuola primaria Leonardo da Vinci, in via San Pietro, finanziati con 3 milioni e 651 mila euro del PNRR nell’ambito della misura sulla rigenerazione urbana.

 

L’intervento riguarda il miglioramento complessivo dell’edificio scolastico. Tra le opere principali c’è il rafforzamento antisismico della struttura, con interventi su travi, pilastri e solai per aumentare la resistenza dell’edificio.

 

Previsti anche lavori per il risparmio energetico e l’ammodernamento degli impianti. Sarà installato un impianto fotovoltaico da circa 58 kilowatt, con sistema di accumulo elettrico, e saranno realizzate due colonnine di ricarica per bici elettriche e monopattini nell’area esterna della scuola.

 

Il progetto comprende inoltre il rifacimento dei servizi igienici, con nuovi rivestimenti e pavimentazioni, la sostituzione degli scaldacqua per la produzione di acqua calda sanitaria e l’installazione di rubinetterie temporizzate per ridurre i consumi idrici. Nuove pavimentazioni sono previste anche al primo e al secondo piano dell’edificio.

 

«È un intervento atteso da decenni – dichiarano il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore Giulia Passalacquache renderà la scuola Leonardo da Vinci un modello di sicurezza ed efficienza energetica. Stiamo investendo sulle scuole della città per offrire spazi migliori alle nuove generazioni».

L’obiettivo è completare i lavori e consentire il ritorno degli studenti in classe entro settembre, alla riapertura del nuovo anno scolastico.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...