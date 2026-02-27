Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» PNRR
27/02/2026 06:00:00

Campo Coni al buio e pista ciclabile sporca: Trapani cantiere aperto tra ritardi e disagi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/campo-coni-al-buio-e-pista-ciclabile-sporca-trapani-cantiere-aperto-tra-ritardi-e-disagi-450.jpg

Quindici giorni fa l’annuncio: il Campo Coni finalmente illuminato, finiti i lavori di assemblaggio delle torri faro, allenamenti serali dopo sessant’anni. Oggi le segnalazioni raccontano altro. “Al Campo CONI non c’è nessun impianto d’illuminazione, i pali sono ancora a terra”, scrive Domenico B.. Non una polemica politica, ma una fotografia concreta: cavi passati, ma — secondo quanto riferito — torri faro non montate. Il campo, la sera, resta al buio.

 

Accanto, il contrasto è evidente. Il pattinodromo è illuminato e alcune aree prendono luce proprio da lì. Poco più in là c’è lo skatepark, parte dello stesso intervento, segnalato come non del tutto completato. Stesso complesso, stessa ditta, stessi fondi PNRR. La sensazione che arriva dalle mail è sempre la stessa: lavori avviati, annunciati, ma non ancora pienamente fruibili.

 

Campo Coni, manto erboso, torri faro, skatepark: è un unico progetto finanziato con fondi PNRR – Missione 5, che prevede l’installazione dei nuovi pali LED, il rifacimento del terreno di gioco e il completamento dell’area sportiva.

 

Su questo intervento il Comune ha concesso una proroga fino al 31 marzo 2026. La proroga riguarda proprio il contratto per completare l’illuminazione del Campo Coni, il manto erboso e lo skatepark. Nell’atto si parla di “imprevisti ed imprevedibili” che avrebbero rallentato i lavori, senza entrare nel dettaglio delle cause. Non vengono indicati problemi tecnici specifici, né forniture mancanti o altre criticità puntuali: si prende atto del ritardo e si allungano i tempi.

 

Il 31 marzo coincide con la scadenza di molti interventi legati al PNRR. Ecco perché la preoccupazione cresce. Se quindici giorni dopo l’annuncio le torri faro risultano ancora a terra, il tempo per chiudere definitivamente l’opera si assottiglia.

Ma il Campo Coni è solo un tassello: Trapani vive una stagione di grandi finanziamenti europei ed è, di fatto, un cantiere a cielo aperto.

 

  • Cappuccinelli con 30 milioni di euro per reti fognarie, impianti sportivi, efficientamento energetico:
    Ex CCR destinato a diventare verde pubblico, con l’ex Mattatoio trasformato in campus mediterraneo.
    Mercato del Contadino in trasformazione in centro polivalente.

 

Il sindaco Giacomo Tranchida lo ripete spesso: “Ci scusiamo con i cittadini per avere i muratori a casa”. La narrazione è quella di una città che cambia.

Ma accanto ai cantieri aperti ci sono le segnalazioni sui lavori già conclusi o dichiarati tali. Una riguarda la pista ciclabile alla litoranea.

 

“Facendo una passeggiata qua alla litoranea questa è la situazione della pista ciclabile. Ci sono persone costrette a pedalare sul marciapiede. Ho visto poco fa una mamma con una bambina dietro che è stata costretta a scendere e a fare scendere la bambina perché non si poteva passare con la bici, non è stato pulito”, racconta un residente.

Non è solo sporco, è un problema di fruibilità e sicurezza. "A che vale fare tante opere se poi non c'è manutenzione?", si chide chi usa la pista ciclabile finanziata con l pnrr e terminata, che però in alcuni tratti costringe i ciclisti a deviare sul marciapiede, con genitori e bambini che devono scendere dalla bici per proseguire.

 

Trapani oggi è piena di gru, transenne, operai. Le proteste nascono da una città che può sopportare il rumore dei cantieri, meno le protesse disattese come il buio di un campo promesso acceso o una pista ciclabile che non si può percorrere.









Native | 24/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-02-2026/1771943356-0-marsala-conquista-sanremo-feudo-stagnone-tra-i-protagonisti-di-casa-sanremo-2026.jpg

Feudo Stagnone, l'eccellenza siciliana illumina Casa Sanremo 2026

Native | 20/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-02-2026/1771833351-0-marsala-studio-giattino-lancia-il-corso-lux-6-0-imparare-a-fotografare-da-zero.jpg

Marsala, Studio Giattino lancia il corso Lux 6.0: imparare a fotografare...

Native | 17/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-02-2026/1771325598-0-anteprima-esclusiva-della-nuova-renault-twingo-a-trapani-il-25-febbraio.jpg

Anteprima Esclusiva della Nuova Renault Twingo a Trapani il 25...