Economia

» PNRR
25/02/2026 14:23:00

Campo San Nicola, lavori fermi e 40 bici chiuse negli spogliatoi

Doveva essere consegnato a giugno 2024. Oggi il Campo San Nicola di Erice è ancora un cantiere incompleto. L’impianto non è fruibile e la comunità continua ad aspettare.

 

Solo 11 mesi fa c’era stato il sopralluogo della sindaca di Erice Daniela Toscano, insieme alla società SportInvest, nei due impianti sportivi oggetto di lavori di recupero finanziati con fondi PNRR. Un momento pubblico di verifica dello stato di avanzamento. Oggi, però, il campo non è ancora ultimato.

 

Nel frattempo è stata approvata una variante in corso d’opera. Ma il risultato, nei fatti, non è cambiato: lavori non conclusi e struttura ancora chiusa.

 

A sollevare il caso è il consigliere comunale Vincenzo Maltese, che in Aula ha presentato una serie di interrogativi precisi:

  • Quali sono le ragioni del mancato rispetto dei tempi?

     

    A quanto ammontano i costi aggiornati dopo la variante?

     

  • Qual è la nuova data certa di conclusione dei lavori?

     

    Sono previste penali per il ritardo?

     

  • Che fine faranno le oltre 40 biciclette nuove, acquistate ai tempi del progetto di bike sharing e oggi ammassate negli spogliatoi senza essere mai utilizzate?

    •  

    Durante la fase ispettiva, spiega Maltese, è arrivata solo una risposta parziale. Le altre sono attese per iscritto.









