Economia

» Aeroporto di Trapani
04/03/2026 06:00:00

Trapani Birgi, tra F-35 e voli low cost: la guerra in Iran e la paura della chiusura

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/trapani-birgi-tra-f-35-e-voli-low-cost-la-guerra-in-iran-e-la-paura-della-chiusura-450.jpg

C’è un anno che in questi giorni torna alla memoria con insistenza, nelle chat degli operatori turistici della provincia di Trapani: 2011.
Allora fu la Libia. Oggi è l’Iran.
E ogni volta che nel Mediterraneo si accende un conflitto, a Trapani si riaccende la stessa domanda: Birgi resterà aperto ai voli civili?

L’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro obiettivi iraniani, tra il 27 e il 28 febbraio, e la successiva risposta missilistica di Teheran hanno alzato il livello di tensione in tutta l’area. E la Sicilia, con le sue basi Nato, torna ad essere percepita come una “portaerei fissa” nel cuore del Mediterraneo.

 

Il contesto: escalation e Mediterraneo centrale

 

Le operazioni militari contro l’Iran hanno colpito infrastrutture strategiche e siti militari, provocando una reazione iraniana contro Israele e basi americane nel Golfo.
In questo scenario, le infrastrutture militari nel Sud Europa acquisiscono automaticamente un valore più alto.

Tra queste c’è l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Aeroporto di Trapani Birgi, che condivide la pista con il 37º Stormo dell’Aeronautica Militare.

Non è una base qualsiasi. È uno snodo operativo che guarda a Mediterraneo, Balcani e Medio Oriente.

 

Il ruolo strategico di Birgi

 

Birgi ospita il 37º Stormo, assetti di difesa aerea, attività di sorveglianza Nato con velivoli radar AWACS e operazioni legate ai droni dell’AGS (Alliance Ground Surveillance). È inoltre un polo di addestramento e supporto per gli F-35.

Non è, almeno al momento, una piattaforma primaria di attacco. Ma è un nodo logistico e di intelligence. E in una fase di escalation questo basta per farla rientrare tra gli “obiettivi di valore” in un’eventuale guerra allargata.

Il livello operativo attuale è considerato “intermedio”: più sorveglianza, più missioni di pattugliamento, maggiore attività radar.

 

Il precedente che fa paura: la Libia 2011

 

 

 

Il 21 marzo 2011, durante l’operazione “Odissea all’Alba” e poi “Unified Protector” contro la Libia di Gheddafi, lo scalo civile di Trapani fu chiuso.

 


Per mesi niente voli passeggeri. I collegamenti furono spostati su Palermo.

Il motivo? L’incompatibilità tra il traffico civile e i decolli h24 dei caccia Nato. Si stima che circa il 14% dei raid partisse proprio da Birgi.

Le conseguenze furono pesanti: turismo azzerato, proteste, mobilitazioni, operatori economici sul piede di guerra.

Quel precedente è ancora vivo nella memoria collettiva.

 

Cosa sta succedendo adesso

 

I voli sono regolari, Ryanair opera tranquillamente e qualche giorno fa ha annunciato il potenziamento della base.

Ma le misure di sicurezza attorno alle basi sensibili sono state rafforzate.

Lo scenario più realistico, al momento, è un “rischio intermedio”: possibile riduzione di slot o fasce orarie; aumento delle missioni di sorveglianza; maggiore priorità al traffico militare.

Una chiusura totale — come nel 2011 — si verificherebbe solo se Birgi diventasse hub offensivo diretto in un conflitto prolungato. Oggi non è questo il caso. Ma nessuno, in una fase di escalation, può escluderlo a priori.

 

Sicurezza o sviluppo? Il dilemma siciliano

 

Birgi è una infrastruttura militare strategica. Ma è anche un volano economico per la provincia di Trapani.

Negli ultimi anni lo scalo ha rappresentato una delle principali porte d’ingresso turistiche della Sicilia occidentale, grazie soprattutto ai vettori low cost.

Il nodo è sempre lo stesso: quanto può reggere il territorio a una nuova chiusura?
E quanto pesa, in termini geopolitici, la collocazione della Sicilia nello scacchiere Nato?

La provincia di Trapani si ritrova ancora una volta al centro di una tensione che nasce a migliaia di chilometri di distanza, ma che può produrre effetti concreti sotto casa.

Il fantasma del 2011 aleggia.
In tempi di guerra, anche una pista civile può diventare terreno di equilibrio fragile tra sicurezza nazionale e futuro economico.









