Ryanair raddoppia. Un altro aereo fa base a Trapani Birgi. Aumentano i voli per l'estate

24/02/2026 14:50:00

Ryanair raddoppia. All’aeroporto di Trapani Birgi arriva il secondo aereo.

Farà base al "Vincenzo Florio" e questo permetterà l’aumento dei voli per la stagione estiva. Il piano per l’estate 2026 di Ryanair prevede 24 rotte in totale, incluse sei nuove rotte per Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrucken, Verona. Si prevedono almeno 1,2 milioni di passeggeri, il 35% in più rispetto all’anno precedente. Ryanair suppone che questo incremento di aeromobili e di rotte (costato 200 milioni di dollari di investimenti) possa portare ad oltre 960 posti di lavoro.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’abolizione dell’addizionale comunale da parte della Regioni Siciliana per i piccoli aeroporti.



Per il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, è un grande risultato e non banale. "Inseguivamo l’obiettivo di avere di nuovo due voli basati a Birgi da quando sono tornato alla Presidenza Airgest".

Ma Ombra non si sente ancora pienamente soddisfatto: “L’obiettivo per me è un altro, è raggiungere i 2 milioni di passeggeri”. Ombra ha sottolineato l’importanza degli investimenti che la Regione sta facendo sul Vincenzo Florio e i lavori da 13,8 milioni di euro che riguardano lo scalo. Una chiamata all’unità, poi, ai Comuni: “Le amministrazioni devono integrarsi di più”.





