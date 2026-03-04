Sezioni
Politica
04/03/2026 11:30:00

Amministrative 2026, “Noi per Campobello” entra nella coalizione di centrodestra

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772618188-0-campobello-noi-per-campobello-entra-nella-coalizione-di-centrodestra.jpg

Nuovo tassello nello scacchiere politico di Campobello di Mazara in vista delle prossime amministrative. Il Circolo “Noi per Campobello”, gruppo civico di destra, ufficializza l’ingresso nella coalizione composta da Cambia-Menti, Campobello Nuova, Futuristi, N.O.I., Generazione Futura, Azzurri per Campobello e Noi Moderati.

L’annuncio arriva a poche settimane dall’avvio della campagna elettorale per il rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale, in un clima politico che in città si fa sempre più intenso.

 

Il direttivo di “Noi per Campobello” parla di un’adesione che punta a rafforzare un progetto fondato su «armonia, visione comune e sviluppo equilibrato», ribadendo al tempo stesso la propria identità politica di destra.

«Si vive un momento di grande spaesamento politico – si legge nella nota – e per superarlo occorre fare ciò che è sempre mancato alla politica locale: un appiglio alla realtà e ai problemi concreti delle persone. Solo con un modo diverso di amministrare, lontano dai soliti schemi precostituiti, può prevalere il senso di responsabilità».

Il gruppo sottolinea la necessità di riportare il confronto sul merito dei temi e di costruire un progetto «solido e nuovo, capace di guardare al futuro», affinché Campobello possa «finalmente voltare pagina».

 

Soddisfazione è stata espressa dall’intera coalizione, a partire dalla coordinatrice Sabina Lazzara. «Siamo soddisfatti del lavoro svolto e della nostra capacità di aggregare persone di destra, di centro e di sinistra – afferma –. Siamo pronti a lavorare in squadra per costruire un programma all’altezza delle sfide che ci attendono».

Lazzara evidenzia come l’ingresso di “Noi per Campobello” rappresenti «un contributo fattivo di crescita per l’intera coalizione, con serietà e capacità di sintesi». E aggiunge: «Il nostro è un lavoro di concretezza, di fatti e non di discorsi. Non ci lasciamo distrarre da attacchi pretestuosi. Rivolgiamo un appello a tutte le donne e agli uomini che credono davvero nel cambiamento: a Campobello è ancora possibile, ma occorre crederci».

La partita elettorale entra così nel vivo, con nuovi equilibri che potrebbero incidere sugli assetti finali delle liste e sulla definizione del programma. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori passaggi ufficiali e la presentazione delle linee guida della coalizione.









