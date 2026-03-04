Erice, confronto pubblico sul referendum giustizia l’11 marzo

04/03/2026 17:56:00

Un dibattito pubblico per discutere le ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia. L’incontro si terrà martedì 11 marzo alle 17.30 al Centro Peppino Impastato di Casa Santa, in via Ignazio Poma 2, a Erice.



L’iniziativa metterà a confronto due posizioni opposte sul tema della riforma della giustizia. Interverranno Dino Petralia, magistrato a riposo, e Marco Siragusa, avvocato.



L’obiettivo è offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto su un tema che riguarda il funzionamento del sistema giudiziario e il rapporto tra istituzioni, diritti e responsabilità.



A moderare l’incontro sarà la giornalista Ornella Fulco.

L’appuntamento è aperto alla partecipazione dei cittadini interessati al dibattito pubblico sui quesiti referendari.



