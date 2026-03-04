Sezioni
Politica
Erice, confronto pubblico sul referendum giustizia l’11 marzo

Un dibattito pubblico per discutere le ragioni del Sì e del No al referendum sulla giustizia. L’incontro si terrà martedì 11 marzo alle 17.30 al Centro Peppino Impastato di Casa Santa, in via Ignazio Poma 2, a Erice.


L’iniziativa metterà a confronto due posizioni opposte sul tema della riforma della giustizia. Interverranno Dino Petralia, magistrato a riposo, e Marco Siragusa, avvocato.


L’obiettivo è offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto su un tema che riguarda il funzionamento del sistema giudiziario e il rapporto tra istituzioni, diritti e responsabilità.


A moderare l’incontro sarà la giornalista Ornella Fulco.
