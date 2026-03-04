Marsala, Daniele Nuccio entra in consiglio comunale. Soddisfatto il circolo di Europa Verde

04/03/2026 21:16:00

Cambio tra i banchi del Consiglio comunale di Marsala. Daniele Nuccio subentra per surroga al consigliere dimissionario Nicola Fici e si prepara a sedere in aula fino alla fine del mandato amministrativo.

L’ingresso di Nuccio è stato accolto con soddisfazione dal Circolo Europa Verde di Marsala. Il neo consigliere era stato candidato alle Comunali del 2020 nella lista “Cento Passi per la Sicilia”, raccogliendo 538 preferenze e risultando il primo dei non eletti. Un risultato che oggi gli consente di entrare ufficialmente in Consiglio.

«Subentrare sul finire di mandato non cambia la mia determinazione: la nostra città ha bisogno di mettere al centro di ogni azione politica rispetto per il territorio e per i cittadini. Lo farò con la responsabilità e con il coraggio necessari», ha dichiarato Nuccio dopo l’insediamento.

"Parole che rispecchiano in pieno i valori che animano Europa Verde - commentano dal circolo di Marsala - la tutela dell’ambiente, la centralità dei cittadini, una politica che non perda mai di vista il bene comune. Valori che Nuccio porterà con sé in aula nei mesi che ci separano dalle elezioni amministrative di maggio, appuntamento nel quale Europa Verde Marsala sarà protagonista con la propria visione di città sostenibile, equa e capace di guardare al futuro senza ipotecare le risorse del presente.

L’ingresso di Nuccio avviene in una fase delicata per la politica marsalese, con diversi temi aperti sul fronte ambientale e della programmazione urbana. Europa Verde guarda già al prossimo appuntamento elettorale, rivendicando un ruolo attivo nel dibattito sulla città e puntando su una visione orientata alla sostenibilità e alla tutela del territorio.



