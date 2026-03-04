Sezioni
Politica
04/03/2026

Trapani, referendum giustizia: confronto tra Sì e No all'Ordine dei Commercialisti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/1772621616-0-trapani-referendum-giustizia-confronto-tra-si-e-no-all-ordine-dei-commercialisti.jpg

La riforma dell’ordinamento giurisdizionale approda a Trapani per un momento di confronto pubblico promosso dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili- Odcec di Trapani e Marsala. L’appuntamento è fissato per il 5 marzo 2026 alle 17.30, nella sede dell’Odcec di Trapani in via Eurialo 7.

 

Al centro dell’incontro il tema “La riforma dell’ordinamento giurisdizionale al voto. Effetti per i Commercialisti tra ruolo civico e responsabilità istituzionale”. 

 

Un titolo che richiama non solo il merito tecnico della riforma, ma anche il ruolo che i professionisti economico-giuridici sono chiamati a svolgere nel dibattito pubblico, in vista del referendum sulla giustizia.

 

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine di Trapani, Gildo La Barbera, e del presidente dell’Ordine di Marsala, Alberto Scuderi, sono previsti due interventi che metteranno a confronto posizioni diverse. 

Interverrà la presidente della Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, componente del Comitato per il No, e il presidente della Camera Penale di Trapani, Marco Siragusa,  in rappresentanza delle ragioni per il Sì.

 

L’iniziativa è aperta agli iscritti e alla cittadinanza, con partecipazione gratuita.









