Trapani, referendum giustizia: confronto tra Sì e No all’Ordine dei Commercialisti

La riforma dell’ordinamento giurisdizionale approda a Trapani per un momento di confronto pubblico promosso dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili- Odcec di Trapani e Marsala. L’appuntamento è fissato per il 5 marzo 2026 alle 17.30, nella sede dell’Odcec di Trapani in via Eurialo 7.

Al centro dell’incontro il tema “La riforma dell’ordinamento giurisdizionale al voto. Effetti per i Commercialisti tra ruolo civico e responsabilità istituzionale”.

Un titolo che richiama non solo il merito tecnico della riforma, ma anche il ruolo che i professionisti economico-giuridici sono chiamati a svolgere nel dibattito pubblico, in vista del referendum sulla giustizia.

Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine di Trapani, Gildo La Barbera, e del presidente dell’Ordine di Marsala, Alberto Scuderi, sono previsti due interventi che metteranno a confronto posizioni diverse.

Interverrà la presidente della Tribunale di Trapani, Alessandra Camassa, componente del Comitato per il No, e il presidente della Camera Penale di Trapani, Marco Siragusa, in rappresentanza delle ragioni per il Sì.

L’iniziativa è aperta agli iscritti e alla cittadinanza, con partecipazione gratuita.



