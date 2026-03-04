Sezioni
Sport

» Vela
04/03/2026 18:00:00

Vela: grande successo per il Circolo Velico Marsala nella 1° prova Trofeo del Comitato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-03-2026/vela-grande-successo-per-il-circolo-velico-marsala-nella-1-prova-trofeo-del-comitato-450.jpg

Gli atleti del Circolo Velico Marsala hanno brillato alla prima tappa del Trofeo del Comitato al Vela Club di Palermo, il 21 e 22 febbraio dimostrando grande abilità e spirito di squadra, nonostante le condizioni meteo difficili del sabato. Edoardo Monti, atleta del Circolo Velico Marsala, ha ottenuto un ottimo secondo posto tra i più piccoli, mostrando grande potenziale per il futuro.
Il tecnico Fabio Spanò soddisfatto della prestazione dei suoi atleti, dichiara: "È un segnale positivo per il futuro. La vela richiede costanza, sacrificio e passione, ma anche socialità e divertimento. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi".



