Vela: grande successo per il Circolo Velico Marsala nella 1° prova Trofeo del Comitato

Gli atleti del Circolo Velico Marsala hanno brillato alla prima tappa del Trofeo del Comitato al Vela Club di Palermo, il 21 e 22 febbraio dimostrando grande abilità e spirito di squadra, nonostante le condizioni meteo difficili del sabato. Edoardo Monti, atleta del Circolo Velico Marsala, ha ottenuto un ottimo secondo posto tra i più piccoli, mostrando grande potenziale per il futuro.

Il tecnico Fabio Spanò soddisfatto della prestazione dei suoi atleti, dichiara: "È un segnale positivo per il futuro. La vela richiede costanza, sacrificio e passione, ma anche socialità e divertimento. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi".



