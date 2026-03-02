Il Circolo Velico Marsala brilla al Trofeo del Comitato

02/03/2026 19:26:00

Buon esordio per il Circolo Velico Marsala alla prima prova del Trofeo del Comitato. Gli atleti marsalesi si sono messi in evidenza nella tappa disputata il 21 e 22 febbraio al Vela Club Palermo, affrontando anche condizioni meteo non semplici.

Il vento e il mare formato del sabato non hanno fermato la squadra lilybetana, che ha dimostrato preparazione tecnica e compattezza di gruppo. In acqua i giovani velisti hanno saputo gestire le difficoltà, confermando la crescita del movimento velico marsalese.

A distinguersi è stato Edoardo Monti, che ha conquistato un brillante secondo posto nella categoria dei più piccoli. Un risultato che premia il lavoro svolto negli ultimi mesi e che lascia intravedere prospettive importanti per il futuro.

Soddisfatto il tecnico Fabio Spanò: «È un segnale positivo per il futuro. La vela richiede costanza, sacrificio e passione, ma anche socialità e divertimento. Sono orgoglioso dei nostri ragazzi». Per il Circolo Velico Marsala si tratta di un avvio incoraggiante in una stagione che si preannuncia intensa, con l’obiettivo di confermare i progressi e portare ancora il nome di Marsala sui campi di regata siciliani.



