22/02/2026 17:00:00

Vela: gli atleti del Circolo Velico Marsala alla Carnival Race di Crotone 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-02-2026/vela-gli-atleti-del-circolo-velico-marsala-alla-carnival-race-di-crotone-2026-450.jpg

La Carnival Race di Crotone 2026 è stata un vero successo. Circa 250 giovani atleti, tra cui la squadra agonistica del Circolo Velico Marsala composta da atlete ed atleti, hanno partecipato alla competizione, affrontando condizioni meteo difficili con forte instabilità direzionale e cali repentini dell'intensità del vento. Nonostante le difficoltà, i giovani velisti hanno dimostrato grande abilità e spirito di squadra, gareggiando nella classe Optimist. L'evento, giunto alla sua undicesima edizione, ha visto la partecipazione di atleti provenienti da sette nazioni ed ha stabilito un record di presenze. La manifestazione è stata anche un'occasione per promuovere la vela e lo sport tra i giovani, con eventi collaterali e iniziative per le famiglie e i visitatori. I giovani velisti del Circolo Velico Marsala torneranno a regatare a Crotone fra meno di un mese per le Selezioni Interzonali, dove conterà la costanza, la calma e la concentrazione.









