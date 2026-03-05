Marsala 2026, Lo Curto: "Giulia Adamo ha la competenza giusta per rilanciare la città"

05/03/2026 06:00:00

Eleonora Lo Curto, ex deputata regionale ed europea, oggi Commissaria Provinciale della Lega a Trapani. Nel corso di un’intervista al Volatore di Rmc101, Lo Curto ha parlato della candidatura di Giulia Adamo a sindaco di Marsala, sostenendo il progetto del centrodestra in vista delle elezioni amministrative 2026.

La scelta di Giulia Adamo

Sul perché il centrodestra abbia scelto Giulia Adamo come candidata sindaco, Lo Curto spiega la sua decisione personale e politica: "Ci siamo arrivati in maniera direi anche naturale e fisiologica se considerate che la prima persona ad avere pensato a Giulia sono stata io nel lontano mese di giugno. Sono andata a trovarla e le ho manifestato la mia disponibilità a sostenerne la candidatura in maniera, dico, naturale per più ragioni: innanzitutto sono stata assessore della sua giunta e, se non ci fossero state quelle assurde e inconcludenti inchieste che poi hanno portato alla sua assoluzione… certamente non avremmo avuto altri due brutti governi, quello guidato dalla sinistra e quello guidato dall’attuale sindaco Grillo. Mi è sembrato del tutto naturale chiederle la disponibilità e lei l’ha manifestata."

Lo Curto sottolinea anche l’unità del centrodestra: "C’è un centrodestra unito con i partiti maggiori che sono a sostegno della candidatura di Giulia Adamo."

Il porto di Marsala

Un tema centrale della campagna, secondo Lo Curto, è la realizzazione del porto: "Avevamo un progetto finanziato con cinquanta milioni di euro, poi Giulia Adamo ha scelto di dimettersi per difendersi da ingiusti processi. Il porto ovviamente non si è fatto più. Ora dobbiamo trovare i soldi, so che ce ne vogliono da cinquanta a sessanta milioni, ma noi abbiamo un ministro per le infrastrutture, troveremo i soldi, ce li faremo mettere e in qualunque maniera dobbiamo riuscirci." Lo Curto evidenzia la competenza dell'Adamo: "Giulia Adamo è la persona giusta per fare questa opera, ha la competenza amministrativa. Quando tutti la prendevano per pazza sull’aeroporto e io ero al suo fianco da Presidente del Consiglio Comunale, e c’è riuscita. Tutto questo ci deve far credere che abbiamo le carte in regola per ritornare non sul vecchio progetto, ma certamente sul progetto già redatto."

Le liste a sostegno di Giulia Adamo

Riguardo alle liste che appoggeranno la candidatura, Lo Curto anticipa un quadro articolato: "Abbiamo certamente la lista della Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Movimento Arcobaleno. Ci sarà anche una lista della DC e poi ci saranno Noi Moderati con Grande Sicilia. Liste abbastanza competitive. La Lega sta lavorando con impegno. Io, Mimmo Turano e Giacomo Pipitone stiamo lavorando a una lista di giovani proposte, persone nuove che non hanno mai fatto politica, ma non sono illustri sconosciuti, sono professionisti, belle persone, donne e uomini già affermati sul piano personale, e poi anche dei nomi importanti per ciò che sanno fare nella vita."

"Lo Stagnone? Chiamiamolo Laguna dei Fenici"

Lo Curto sottolinea la necessità di tutelare l’ecosistema dello Stagnone, integrando sviluppo economico, turismo e sport: "Vogliamo assumerci pienamente la responsabilità di avviare una seria strategia di tutela dell’ambiente, nel rispetto delle attività sportive e del turismo sportivo legato a questo luogo… Il kite non inquina niente, non c’è benzina, non c’è gasolio. Gli scienziati si riuniscano a Marsala insieme a chi guiderà la prossima amministrazione per capire come meglio tutelare le attività produttive e la biodiversità." E la Lo Curto propone anche un nuovo nome evocativo: "Lo Stagnone è una cosa morta, fa pensare a una cosa morta. Perché non chiamarlo ‘Laguna dei Fenici’? È molto più evocativo, culturalmente più bello e realistico."



