Elezioni

» Amministrative 2026
25/02/2026 16:50:00

Amministrative 2026, Baldassare Venezia: “Riportare la politica tra la gente”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-02-2026/amministrative-2026-baldassare-venezia-riportare-la-politica-tra-la-gente-450.jpg

In vista delle elezioni amministrative 2026 a Marsala, intervistiamo i protagonisti della prossima competizione elettorale. Ecco le risposte di Baldassare Venezia.

*Perché ha deciso di candidarsi proprio adesso?
Ho deciso di candidarmi al Consiglio comunale per diverse ragioni: desidero trasformare la passione per la politica, che coltivo fin da ragazzo, in azioni concrete al servizio della mia città, utilizzando gli strumenti che il ruolo di consigliere comunale mette a disposizione. Il mio leader, Ismaele La Vardera, ha riacceso in me la speranza e rafforzato la consapevolezza che, attraverso una buona politica, le cose possono davvero cambiare. Inoltre, la candidata Andreana Patti, al cui progetto ho aderito già da mesi, rappresenta a mio avviso la guida ideale per il rilancio di Marsala.

*Cosa non funziona oggi a Marsala e cosa l’ha convinta a scendere in campo?
L’elenco di ciò che oggi manca a Marsala è lungo e tutti diranno le stesse cose. Io credo invece che nella nostra città manchi soprattutto la politica, quella che si può fare solo con passione, spirito di servizio, incontrando e ascoltando tutti i cittadini. Non sono per rottamare gli attori della politica locale, ma il sistema con cui si amministra la cosa pubblica.

*Qual è il primo atto concreto che proporrebbe se venisse eletto?
Se avrò l’onore e la responsabilità di essere eletto, come primo atto destinerò una parte del mio compenso all’istituzione di una sede fisica, una segreteria aperta a tutti, per ristabilire il contatto tra politica e cittadini. Contemporaneamente sarà mia cura incontrare e confrontarmi con tutti i soggetti della macchina amministrativa.

*Quali competenze o esperienze personali porterà in Consiglio comunale?
In Consiglio comunale porterei le mie esperienze professionali e di vita, con umiltà e grande determinazione. In questi anni ho fatto formazione politica, ho letto e ho seguito i consigli comunali di Marsala e non solo: c’è sempre da imparare, ma non siederò in Consiglio comunale da sprovveduto.

*Come immagina Marsala tra cinque anni?
Fra cinque anni sogno una Marsala ordinata, sicura e attrattiva dal punto di vista turistico; una città capace di trattenere i giovani e, non da ultimo, una comunità in cui nessuno resti indietro.

