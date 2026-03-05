Cane davanti alla scuola, Toscano: “Non è aggressivo”. Mannina ricorda l’interrogazione

05/03/2026 15:53:00

Dopo le segnalazioni di alcuni genitori e l’articolo pubblicato su Tp24 sulla presenza di un cane nei pressi del plesso scolastico Giovanni Paolo II, a Casa Santa, arriva la posizione della sindaca di Erice Daniela Toscano, che parla di una situazione sotto controllo.

Il Comune, spiegano dall’amministrazione, si è attivato subito dopo la segnalazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia municipale e il servizio veterinario dell’Asp, che hanno effettuato le verifiche sull’animale.

Secondo gli accertamenti, il cane è in buone condizioni di salute e non presenta comportamenti aggressivi.

La stessa sindaca, insieme al vicesindaco Paolo Genco, con delega al randagismo, ha effettuato un sopralluogo davanti alla scuola, parlando con alcuni genitori e con il personale scolastico.

«Ci dispiace leggere la parola “paura” associata a questa situazione – afferma Toscano – perché non corrisponde alla realtà che abbiamo trovato sul posto. Il cane si è mostrato docile e tranquillo».

Nel frattempo, su indicazione del servizio veterinario dell’Asp, il Comune si è attivato per favorire un’adozione responsabile. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, sarebbe già arrivata una richiesta di adozione e nei prossimi giorni l’animale potrebbe essere affidato a una famiglia.

Sulla vicenda interviene anche la consigliera comunale di Erice Simona Mannina, che ricorda di aver già sollevato il problema con un’interrogazione.

«Circa un anno fa ho presentato un’interrogazione per chiedere lo spostamento di questi cani di quartiere in una zona più consona – spiega – perché l’area si trova a ridosso di una scuola, di un asilo in costruzione e dei giochi per bambini».

La consigliera sottolinea che si tratta di cani di grossa taglia che, pur non essendo necessariamente aggressivi, possono creare situazioni di difficoltà.

«Anche se probabilmente giocosi – aggiunge – abbaiano e si avvicinano alle persone. Personalmente mi hanno messo in difficoltà anche quando ero lì con i miei figli. Con bambini molto piccoli il rischio è che, anche solo per gioco, possano farli cadere».

Per Mannina la questione non riguarda una polemica contro gli animali, ma il tema della sicurezza negli spazi frequentati dai più piccoli.

«Non è una questione pro o contro gli animali. Qui si tratta di sicurezza. La tutela dei bambini dovrebbe essere il primo pensiero in ogni società civile che si rispetti».



