Cronaca
05/03/2026 07:08:00

5 Marzo: si allarga il conflitto, scontro Trump - Sanchez, Crosetto al Quirinale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/5-marzo-2026-450.jpg

E' il 5 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

 

• Il conflitto si allarga sempre di più. L’Iran ha lanciato un missile verso la Turchia (o verso Cipro?), gli Usa hanno affondato una nave con un siluro, il Qatar ha promesso a Teheran una risposta
• I curdi stanno entrando via terra in Iran? Il Kurdistan smentisce, ma c’è chi parla di combattimenti in corso
• È scontro aperto tra Trump e Sánchez, perché il premier spagnolo è categorico: «No alla guerra»
• Crosetto e Meloni sono saliti ieri al Quirinale per parlare con Mattarella. Sulle basi, l’idea è di concederle solo per scopi logistici. Oggi il voto

 


• Al dazio universale al 15 per cento, che dovrebbe entrare in vigore in settimana, la Commissione europea risponde con il made in Ue negli appalti
• Rimbalzo delle Borse europee. Dopo la stabilizzazione dei prezzi di gas e petrolio i mercati tornano a crescere. A Milano l’Ftse Mib ha segnato un +1,95 per cento
• In autostrada il gasolio ha superato i 2,5 euro al litro e la benzina viaggia ormai stabilmente oltre i 2,3 euro
• James Talarico ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas. Seminarista presbiteriano di 36 anni, ha incentrato la sua campagna da 24,5 milioni sull’unità e sul messaggio «ama il prossimo tuo»
• Nuove accuse per Michael Jackson. I fratelli Cascio, che finora hanno sempre difeso il cantante, ora lo accusano di violenze sessuali. Per i legali dei Jackson sono solo in cerca di soldi
• La Stampa viene ceduta al gruppo Sae di Alberto Leonardis. Il contratto preliminare è stato firmato. Così John Elkann ha venduto il giornale di famiglia, quello che il suo bisnonno comprò un secolo fa
• Luigi Lovaglio fuori dal Monte Paschi. A mettere in discussione la solidità del ruolo dell’ad sarebbe stato Francesco Gaetano Caltagirone
• È stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso, l’uomo di 35 anni che uccise a coltellate l’amico d’infanzia Michael Boschetto e poi si scattò un selfie col morto
• Allarme Ocse sul debito mondiale record, che ora tocca i 109 mila miliardi (ma in Italia la disoccupazione è ai minimi storici)
• L’Australia vuole risolvere il problema del traffico con lo smart working, rendendolo obbligatorio per due giorni a settimana
• «Quanti figli vuoi? Quanti soldi hai?». Finisce al Garante della Privacy il questionario di Entroterre, un ente del terzo settore attivo in ambito socio-culturale, che scava nella vita dei candidati a lavorare nell’associazione
• Alle Paralimpiadi non ci saranno atleti portabandiera, ma solo rappresentanti. Una scelta dovuta «alla lontananza dai campi». La Polonia interromperà la diretta durante le sfilate di Russia e Bielorussia
• Oggi il Nepal torna alle urne. Tra i candidati favoriti c’è Balendra Shah, ex rapper di 35 anni già sindaco di Kathmandu
• Nuovi guai per Starmer. A Londra sono state arrestate tre spie della Cina. Una è il marito di una deputata dei Labour e le altre due sarebbero ex consiglieri dello stesso partito
• Il Senato ha approvato il ddl antisemitismo. M5s e Avs hanno votato no. Il Pd si è spaccato
• Nel pacchetto sicurezza di Vannacci la polizia deve avere mani più libere sulle armi e avere più tutele, difesa sempre legittima per chi spara ai ladri e remigrazione anche per i migranti non integrati
• Nordio, a Potenza per il comizio del sì, è atterrato con l’elicottero di Stato su un campo da calcio, danneggiandolo
• L’imprenditore Mario Ruoso, patron di TelePordenone, è stato ucciso a sprangate
• Nel processo d’appello per depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi sono stati condannati due carabinieri. Assolto il colonnello Sabatino
• Caso Pifferi, la procura ha presentato ricorso in Cassazione. Contesta lo sconto di pena e chiede un nuovo processo
• Nell’andata di Coppa Italia Lazio e Atalanta hanno pareggiato 2 a 2
• Indian Wells, Berrettini ha battuto il francese Adrian Mannarino per 4-6, 7-5, 7-5. Al secondo turno troverà il tedesco Alexander Zverev. Fuori invece Mattia Bellucci
• Sono morti il fotoreporter britannico Paul Conroy (61 anni), l’ex capo della Superprocura antimafia Giuseppe Di Gennaro (101), l’attrice americana Maria O’Brien (75), l’attrice e modella gallese Annabel Schofield (62), lo scrittore tedesco Peter Schneider (85), il portiere Rosario Di Vincenzo (84)

Titoli
Corriere della Sera: Iran, curdi pronti all’attacco
la Repubblica: Sánchez: no alla guerra
Il Sole 24 Ore: Caos Iran, conflitto sempre più globale / La Spagna: «No alla guerra» e a Trump
Avvenire: «Le guerre preventive / incendiano il mondo»
Il Messaggero: Gli Usa affondano nave iraniana
Il Giornale: Farsa antiamericana
Leggo: Il conflitto senza confini
Qn: Missile israeliano sulla Turchia / Scontro Trump-Sánchez
Il Fatto: Il governo / ci porta / in guerra
Libero: Il pd con la febbre spagnola
La Verità: Liberato imputato di omicidio: / in carcere potrebbe star male
Il Mattino: Gli Usa: li abbiamo distrutti
il Quotidiano del Sud: L’Iran sfida la Nato, la crisi si aggrava
il manifesto: La guerra / grande
Domani: Dalla Turchia allo Sri Lanka / La guerra con l’Iran è mondiale
*La Stampa è in sciopero









