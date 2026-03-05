5 Marzo: si allarga il conflitto, scontro Trump - Sanchez, Crosetto al Quirinale
E' il 5 Marzo 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani
• Il conflitto si allarga sempre di più. L’Iran ha lanciato un missile verso la Turchia (o verso Cipro?), gli Usa hanno affondato una nave con un siluro, il Qatar ha promesso a Teheran una risposta • I curdi stanno entrando via terra in Iran? Il Kurdistan smentisce, ma c’è chi parla di combattimenti in corso • È scontro aperto tra Trump e Sánchez, perché il premier spagnolo è categorico: «No alla guerra» • Crosetto e Meloni sono saliti ieri al Quirinale per parlare con Mattarella. Sulle basi, l’idea è di concederle solo per scopi logistici. Oggi il voto
• Al dazio universale al 15 per cento, che dovrebbe entrare in vigore in settimana, la Commissione europea risponde con il made in Ue negli appalti • Rimbalzo delle Borse europee. Dopo la stabilizzazione dei prezzi di gas e petrolio i mercati tornano a crescere. A Milano l’Ftse Mib ha segnato un +1,95 per cento • In autostrada il gasolio ha superato i 2,5 euro al litro e la benzina viaggia ormai stabilmente oltre i 2,3 euro • James Talarico ha vinto le primarie democratiche per il Senato in Texas. Seminarista presbiteriano di 36 anni, ha incentrato la sua campagna da 24,5 milioni sull’unità e sul messaggio «ama il prossimo tuo» • Nuove accuse per Michael Jackson. I fratelli Cascio, che finora hanno sempre difeso il cantante, ora lo accusano di violenze sessuali. Per i legali dei Jackson sono solo in cerca di soldi • La Stampa viene ceduta al gruppo Sae di Alberto Leonardis. Il contratto preliminare è stato firmato. Così John Elkann ha venduto il giornale di famiglia, quello che il suo bisnonno comprò un secolo fa • Luigi Lovaglio fuori dal Monte Paschi. A mettere in discussione la solidità del ruolo dell’ad sarebbe stato Francesco Gaetano Caltagirone • È stato condannato all’ergastolo Giacomo Friso, l’uomo di 35 anni che uccise a coltellate l’amico d’infanzia Michael Boschetto e poi si scattò un selfie col morto • Allarme Ocse sul debito mondiale record, che ora tocca i 109 mila miliardi (ma in Italia la disoccupazione è ai minimi storici) • L’Australia vuole risolvere il problema del traffico con lo smart working, rendendolo obbligatorio per due giorni a settimana • «Quanti figli vuoi? Quanti soldi hai?». Finisce al Garante della Privacy il questionario di Entroterre, un ente del terzo settore attivo in ambito socio-culturale, che scava nella vita dei candidati a lavorare nell’associazione • Alle Paralimpiadi non ci saranno atleti portabandiera, ma solo rappresentanti. Una scelta dovuta «alla lontananza dai campi». La Polonia interromperà la diretta durante le sfilate di Russia e Bielorussia • Oggi il Nepal torna alle urne. Tra i candidati favoriti c’è Balendra Shah, ex rapper di 35 anni già sindaco di Kathmandu • Nuovi guai per Starmer. A Londra sono state arrestate tre spie della Cina. Una è il marito di una deputata dei Labour e le altre due sarebbero ex consiglieri dello stesso partito • Il Senato ha approvato il ddl antisemitismo. M5s e Avs hanno votato no. Il Pd si è spaccato • Nel pacchetto sicurezza di Vannacci la polizia deve avere mani più libere sulle armi e avere più tutele, difesa sempre legittima per chi spara ai ladri e remigrazione anche per i migranti non integrati • Nordio, a Potenza per il comizio del sì, è atterrato con l’elicottero di Stato su un campo da calcio, danneggiandolo • L’imprenditore Mario Ruoso, patron di TelePordenone, è stato ucciso a sprangate • Nel processo d’appello per depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi sono stati condannati due carabinieri. Assolto il colonnello Sabatino • Caso Pifferi, la procura ha presentato ricorso in Cassazione. Contesta lo sconto di pena e chiede un nuovo processo • Nell’andata di Coppa Italia Lazio e Atalanta hanno pareggiato 2 a 2 • Indian Wells, Berrettini ha battuto il francese Adrian Mannarino per 4-6, 7-5, 7-5. Al secondo turno troverà il tedesco Alexander Zverev. Fuori invece Mattia Bellucci • Sono morti il fotoreporter britannico Paul Conroy (61 anni), l’ex capo della Superprocura antimafia Giuseppe Di Gennaro (101), l’attrice americana Maria O’Brien (75), l’attrice e modella gallese Annabel Schofield (62), lo scrittore tedesco Peter Schneider (85), il portiere Rosario Di Vincenzo (84)
Titoli Corriere della Sera: Iran, curdi pronti all’attacco la Repubblica: Sánchez: no alla guerra Il Sole 24 Ore: Caos Iran, conflitto sempre più globale / La Spagna: «No alla guerra» e a Trump Avvenire: «Le guerre preventive / incendiano il mondo» Il Messaggero: Gli Usa affondano nave iraniana Il Giornale: Farsa antiamericana Leggo: Il conflitto senza confini Qn: Missile israeliano sulla Turchia / Scontro Trump-Sánchez Il Fatto: Il governo / ci porta / in guerra Libero: Il pd con la febbre spagnola La Verità: Liberato imputato di omicidio: / in carcere potrebbe star male Il Mattino: Gli Usa: li abbiamo distrutti il Quotidiano del Sud: L’Iran sfida la Nato, la crisi si aggrava il manifesto: La guerra / grande Domani: Dalla Turchia allo Sri Lanka / La guerra con l’Iran è mondiale *La Stampa è in sciopero
Il processo è ancora in corso, ma l’ex frate accusato di abusi sessuali su giovani fedeli ha lasciato il carcere di Castelvetrano. Il Tribunale di Palermo ha infatti disposto la scarcerazione di fra Bernardino, 67 anni, che adesso si...
L’inverno cede lentamente il passo alla bella stagione e con le prime giornate più luminose cresce l’attesa per il ritorno dei sapori autentici della Trattoria delle Cozze. A partire da sabato 7 marzo 2026...
