Buongiorno24 del 5 Marzo 2026

Apriamo con la cronaca del territorio. A Marsala la Guardia di Finanza ha scoperto 13 lavoratori in nero durante una serie di controlli effettuati in ristoranti, bar, negozi e in un cantiere edile. Tra i lavoratori irregolari individuati, quattro percepivano la Naspi, l’indennità di disoccupazione. Ai datori di lavoro sono state contestate violazioni con sanzioni per circa 31 mila euro. L’operazione rientra nel piano di contrasto al lavoro sommerso avviato dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle di Trapani.

Sempre sul fronte giudiziario, è diventata definitiva la condanna a 14 anni per Andrea Bonafede, il geometra di Campobello di Mazara che prestò la propria identità al boss Matteo Messina Denaro durante la latitanza. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Palermo, ritenendo Bonafede responsabile di associazione mafiosa per aver consentito al capomafia di vivere sotto falsa identità.

Restiamo in provincia di Trapani ma passiamo alla politica. A Trapani si stringono i tempi sulla possibile decadenza di otto consiglieri comunali. La questione nasce dalle assenze alle sedute dedicate alla nomina del rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione della Trapani Shark. Il presidente del Consiglio comunale Alberto Mazzeo ha convocato una conferenza dei capigruppo per valutare se procedere con l’archiviazione o con l’avvio della procedura di decadenza.

Intanto a livello regionale proseguono le manovre nella giunta siciliana dopo il caso che ha coinvolto il manager della sanità Salvatore Iacolino. La vicenda potrebbe portare nei prossimi giorni a un rimpasto di governo, mentre resta ancora da chiarire chi guiderà il dipartimento della pianificazione strategica della sanità.

Sul fronte elettorale, la Regione ha fissato la data delle amministrative in Sicilia. Si voterà domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio in circa 70 comuni dell’Isola. Tra questi anche Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina. Nei comuni sopra i 15 mila abitanti è previsto il sistema proporzionale con eventuale ballottaggio il 7 e l’8 giugno.

Parliamo anche di infrastrutture. All’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi prosegue il piano di restyling dello scalo con interventi per circa 13 milioni di euro. I lavori riguardano il fronte dell’aerostazione e diversi servizi aeroportuali, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza dei passeggeri e accompagnare la crescita del traffico nello scalo trapanese.

Infine la sanità. All’hospice di Salemi arriva la pet therapy per i pazienti oncologici. L’iniziativa, annunciata dall’Asp di Trapani, consentirà ai pazienti di portare con sé i propri animali da compagnia o partecipare ad attività assistite con animali, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicologico durante il percorso di cura.

