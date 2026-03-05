Tragedia sull'autostrada Palermo-Trapani: camionista di 42 anni muore dopo un malore

05/03/2026 12:42:00

Tragedia questa mattina sull’autostrada Trapani-Palermo: un camionista di 42 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre era alla guida.

S.M., originario di Catania, si trovava alla guida lungo la bretella per Birgi quando si è sentito male. L’uomo è riuscito ad accostare il mezzo prima di perdere conoscenza, evitando rischi per gli altri veicoli in transito.

Un giovane volontario dell’associazione Paceco Soccorso, che stava percorrendo la stessa strada a bordo di un’auto medica diretta a Palermo, ha notato la scena e si è fermato. Con l’aiuto di altri automobilisti, ha estratto il camionista dal posto di guida e ha iniziato le manovre di rianimazione in attesa dei soccorsi.

All’arrivo dei sanitari, le procedure salvavita sono proseguite con defibrillatore e massaggio cardiaco, ma purtroppo, nonostante i tentativi prolungati, il medico giunto con una seconda ambulanza ha dovuto constatare il decesso del 42enne.

La tragedia ricorda la necessità di interventi tempestivi in caso di emergenze sulla rete autostradale e l’importanza della presenza di volontari preparati lungo le strade della provincia.



