Cronaca
05/03/2026 10:23:00

Trapani, controlli straordinari dei Carabinieri: nove denunce e un arresto per droga

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772702864-0-trapani-controlli-straordinari-dei-carabinieri-nove-denunce-e-un-arresto-per-droga.jpg

Nove persone denunciate e un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. È il bilancio di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati e al rispetto del codice della strada.

 

I militari hanno effettuato diversi posti di controllo in varie zone della città, sottoponendo a verifica numerosi veicoli e i loro occupanti. Al termine delle operazioni, nove persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trapani.

I reati contestati, a vario titolo, riguardano evasione, porto di armi o oggetti atti ad offendere, violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale, guida in stato di alterazione psicofisica per abuso di alcol o sostanze stupefacenti e guida senza patente in condizioni di recidività.

 

Nel corso dei controlli è stato arrestato un 22enne trapanese, trovato in possesso di crack e hashish già suddivisi in dosi, ritenute pronte per lo spaccio.

Complessivamente sono state controllate 51 persone sottoposte a misure cautelari o di prevenzione. Elevate anche diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, con il sequestro o il fermo amministrativo di alcuni veicoli.

 

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani ha fatto sapere che questo tipo di servizi straordinari, pianificati anche nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, vengono intensificati nei fine settimana e in occasione di ponti festivi, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza.









