Mazara del Vallo, al Civic una sala dedicata a Danilo Dolci

05/03/2026 18:42:00

Una sala del Civic – Laboratorio di Innovazione Urbana di Mazara del Vallo sarà intitolata a Danilo Dolci, sociologo e attivista noto per il suo impegno civile e per aver promosso nel 1967 la “Marcia per un mondo nuovo”, la manifestazione non violenta che attraversò il Belice per denunciare mafia, povertà e responsabilità della classe dirigente dell’epoca.

La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 7 marzo alle ore 18 negli spazi del Civic, in via Vittorio Veneto 201. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mazara del Vallo nell’ambito delle attività del laboratorio di innovazione urbana.

Ad annunciare l’intitolazione è stato l’assessore comunale alla Partecipazione Gianfranco Casale, che ha ricordato la figura di Dolci come protagonista di un impegno civile fondato sulla partecipazione e sul dialogo. L’obiettivo è mantenere viva la memoria di un pensiero che ha segnato la storia sociale della Sicilia del secondo dopoguerra.

All’incontro interverranno Amico Dolci, musicista e figlio di Danilo Dolci, Pino Lombardo, che fu tra i suoi collaboratori, e Danilo Iannazzo, docente di filosofia.



