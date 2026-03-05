Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
05/03/2026 18:42:00

Mazara del Vallo, al Civic una sala dedicata a Danilo Dolci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/mazara-del-vallo-al-civic-una-sala-dedicata-a-danilo-dolci-450.jpg

Una sala del Civic – Laboratorio di Innovazione Urbana di Mazara del Vallo sarà intitolata a Danilo Dolci, sociologo e attivista noto per il suo impegno civile e per aver promosso nel 1967 la “Marcia per un mondo nuovo”, la manifestazione non violenta che attraversò il Belice per denunciare mafia, povertà e responsabilità della classe dirigente dell’epoca.

La cerimonia di intitolazione si terrà sabato 7 marzo alle ore 18 negli spazi del Civic, in via Vittorio Veneto 201. L’iniziativa è promossa dal Comune di Mazara del Vallo nell’ambito delle attività del laboratorio di innovazione urbana.

Ad annunciare l’intitolazione è stato l’assessore comunale alla Partecipazione Gianfranco Casale, che ha ricordato la figura di Dolci come protagonista di un impegno civile fondato sulla partecipazione e sul dialogo. L’obiettivo è mantenere viva la memoria di un pensiero che ha segnato la storia sociale della Sicilia del secondo dopoguerra.

All’incontro interverranno Amico Dolci, musicista e figlio di Danilo Dolci, Pino Lombardo, che fu tra i suoi collaboratori, e Danilo Iannazzo, docente di filosofia.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...