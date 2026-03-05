Misiliscemi, al via “Bagli Narranti”: Enrico Galiano apre la rassegna letteraria

05/03/2026 11:53:00

Prenderà il via venerdì 6 marzo alle ore 18 a Villa Immacolatella, a Pietretagliate, la quarta edizione della rassegna letteraria “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, organizzata dall’Associazione Misiliscemi con il patrocinio del Comune.

Ad aprire il calendario sarà lo scrittore e docente Enrico Galiano, che presenterà il suo ultimo romanzo “Quel posto che chiami casa”.

Il primo incontro a Villa Immacolatella

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Pro Loco Misiliscemi APS e, per questo primo appuntamento, con Demea Eventi Culturali.

L’incontro offrirà al pubblico la possibilità di dialogare con uno degli autori più apprezzati del panorama editoriale italiano contemporaneo. Nel romanzo, Galiano affronta temi universali come identità, crescita personale e senso di appartenenza, elementi che attraversano le esperienze di molte generazioni di lettori.

Saluti istituzionali e introduzione

A introdurre la serata sarà Milena Imbornone, presidente dell’Associazione Misiliscemi.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco Salvatore Tallarita e l’assessora alla Cultura Barbara Mineo.

Cultura e territorio

La rassegna “Bagli Narranti”, che fa parte della Rete dei festival letterari del trapanese, si conferma uno spazio di incontro e dialogo dedicato alla promozione della lettura.

L’obiettivo è valorizzare la cultura come strumento di crescita collettiva e di coesione sociale, portando autori e libri nei luoghi del territorio e favorendo il confronto diretto tra scrittori e pubblico.



