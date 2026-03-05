Sezioni
Cultura
05/03/2026 11:24:00

PalmosaFest, Massimiliano Iervolino presenta a Castelvetrano il libro “Il contagio”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/palmosafest-massimiliano-iervolino-presenta-a-castelvetrano-il-libro-il-contagio-450.jpg

Nuovo appuntamento con il PalmosaFest, il festival di arte e letteratura di Castelvetrano. Sabato 14 marzo alle ore 18, all’ex Convento dei Minimi, sarà ospite Massimiliano Iervolino, che presenterà il suo libro “Il contagio” (Marlin Editore).

L’incontro rientra nel calendario della rassegna diretta artisticamente da Bia Cusumano, con la direzione culturale della giornalista Jana Cardinale, che dialogherà con l’autore durante la presentazione. Ad aprire l’appuntamento sarà Vincenzo Di Stefano.

Il volume, dal sottotitolo “Da Lucky Luciano alle stragi di Capaci e via D’Amelio: come l’eroina ha cambiato per sempre la mafia”, propone un’analisi storica e documentata sull’evoluzione della mafia siciliana tra gli anni Cinquanta e Novanta. Il libro ricostruisce il ruolo del traffico internazionale di droga nel trasformare l’organizzazione mafiosa da struttura rurale tradizionale a sistema criminale più complesso e radicato nei circuiti globali.

La serata prevede anche momenti artistici e letture. Interverranno Francesca Marino e Francesco Caronna per le letture, mentre le esibizioni canore saranno affidate a Maria Etiopia ed Enza Ienna, accompagnate dai musicisti Vito Giammarinaro e Franco Giacomarro. Durante l’evento sarà inoltre allestita una mostra delle opere della pittrice Giusy Pennelli.

Il PalmosaFest è organizzato dall’associazione Palmosa-Kore insieme al Comune di Castelvetrano ed è sostenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura nell’ambito del progetto “Città che legge”, con il coordinamento della Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani attraverso il progetto “Trame narrative”. Il festival fa parte della Rete dei festival letterari del Trapanese.

L’iniziativa è inoltre inserita nel percorso di formazione scuola-lavoro grazie alla collaborazione con il Polo liceale “Cipolla-Gentile-Pantaleo” di Castelvetrano.

La quarta edizione del festival, intitolata “Tra i nodi del dolore, la luce delle parole”, è dedicata alla memoria di Dea Mastronardi, la quindicenne lucana scomparsa nel 2024.









