Istituzioni

Dai Comuni
05/03/2026 11:40:00

Le buche a Marsala. Dopo Amabilina si sistemano altre strade

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/1772707363-0-le-buche-a-marsala-dopo-amabilina-si-sistemano-altre-strade.jpg

Prosegue la manutenzione delle strade nel territorio comunale di Marsala, per la quale l'Amministrazione Comunale ha programmato risorse per quasi 1 milione e mezzo di euro. 

 

Dopo la sistemazione delle sedi viarie in contrada Amabilina, gli operai dell'impresa incaricata - coordinati dal settore Lavori Pubblici e dalla Polizia Municipale - sono impegnati nel versante sud. 

 

A Strasatti, il sopralluogo del sindaco Massimo Grillo e degli assessori Nadia Foderà e Gaspare Di Girolamo: “Il programma organico degli interventi nei diversi municipi territoriali continua senza sosta, grazie anche al meteo favorevole. La cosa importante è che il lavoro fatto bene - come non accadeva da anni - ora è ben visibile e duraturo. Superato il sistema dei rattoppi, ora interventi strutturali. Laddove l'emergenza non lo consente, per oggettive difficoltà, nell'immediato si sta comunque procedendo ad eliminare i pericoli alla viabilità”. Quello in atto, in pratica, è un vero proprio tour de force a 360° sul territorio - suddiviso i sei macro aree, i municipi - volto a recuperare le settimane in cui non si è potuto lavorare per il maltempo. Così, il piano di interventi vede più squadre impegnate nel versante nord (Dammusello, via Trieste, via N. Colajanni, c.da C. Lasagna) e ad Amabilina (completati), sia per coprire le profonde buche nel manto stradale che per risistemare l'asfalto dopo la scarificazione. Analoghi interventi sono in corso a Strasatti, in prossimità del campo sportivo, nonché a Santo Padre delle Perriere, Villa Petrosa e nelle altre contrade che ricadono nel municipio del versante sud. Dalla prossima settimana, la manutenzione straordinaria delle strade proseguirà nelle vie del centro urbano.









