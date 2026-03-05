Sezioni
Maltempo in Sicilia, Schifani avvia verifiche sugli affidamenti d'emergenza

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha avviato una ricognizione sugli affidamenti dei lavori di somma urgenza realizzati nei Comuni colpiti dal maltempo delle ultime settimane. In una lettera inviata a tutti i sindaci interessati, firmata anche dal responsabile del coordinamento delle attività emergenziali, Duilio Alongi, Schifani ricorda che le imprese incaricate devono essere sottoposte a verifica dei requisiti previsti dalla legge, anche se i lavori sono già iniziati. Lo prevede l’articolo 140, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che permette interventi immediati in emergenza, ma impone controlli successivi.

 

Il presidente sottolinea che eventuali irregolarità comporteranno il blocco dei pagamenti e, nei casi più gravi, la rescissione del contratto con le imprese non conformi. I Comuni devono pertanto inviare agli uffici del Genio civile una relazione dettagliata sugli affidamenti effettuati, indicando tutti gli operatori economici coinvolti e lo stato delle verifiche. L’iniziativa punta a garantire che gli interventi post-ciclone siano stati rapidi, ma anche pienamente conformi alle norme, tutelando così le casse pubbliche e la sicurezza dei cittadini colpiti.









