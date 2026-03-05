Riforma della giustizia, oggi confronto pubblico a Trapani

05/03/2026 12:20:00

La riforma dell’ordinamento giurisdizionale arriva al centro di un confronto pubblico a Trapani. Oggi, 5 marzo 2026, alle 17.30, nella sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani in via Eurialo 7, si terrà un incontro promosso dagli Ordini professionali di Trapani e Marsala.

Il dibattito è intitolato “La riforma dell’ordinamento giurisdizionale al voto. Effetti per i Commercialisti tra ruolo civico e responsabilità istituzionale” e punta ad approfondire contenuti e possibili conseguenze della riforma, anche in vista del referendum sulla giustizia.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del presidente dell’Ordine di Trapani, Gildo La Barbera, e del presidente dell’Ordine di Marsala, Alberto Scuderi.

Il confronto entrerà poi nel vivo con due interventi che rappresentano posizioni opposte sulla riforma. Interverrà la magistrata Alessandra Camassa, componente del Comitato per il No, e l’avvocato Marco Siragusa, in rappresentanza del Comitato Camere Penali per il Sì.

A moderare il dibattito sarà la giornalista Anna Restivo, che guiderà il confronto tra i relatori approfondendo i contenuti della riforma e le possibili ricadute sul sistema giustizia e sull’attività dei professionisti. L’iniziativa è aperta agli iscritti agli Ordini professionali ma anche alla cittadinanza, con partecipazione gratuita. L’incontro si propone come momento di informazione e confronto pubblico su un tema destinato ad avere effetti anche sul lavoro dei professionisti dell’area economico-giuridica.



