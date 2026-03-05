Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/03/2026 06:00:00

Trapani, l’aula diventa tribunale mediatico: il corto circuito tra politica e informazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/trapani-l-aula-diventa-tribunale-mediatico-il-corto-circuito-tra-politica-e-informazione-450.jpg

Da qualche tempo, nel dibattito pubblico trapanese, si va consolidando una prassi che merita attenzione critica.

 

Durante le sedute del consiglio comunale di Trapani, nelle fasi dedicate alle comunicazioni o alle interrogazioni, alcuni consiglieri utilizzano l’aula come luogo di confronto diretto — e spesso polemico — con la stampa locale. Non si tratta di sporadici richiami a notizie di interesse pubblico, ma di interventi strutturati, talvolta accompagnati da lamentele sui contenuti degli articoli, puntualizzazioni difensive e persino indicazioni su quali temi i giornalisti dovrebbero trattare e in quale modo.

 

Quasi tutti i regolamenti consiliari prevedono che gli interventi siano attinenti all’argomento in discussione e vietano l’uso dell’aula per fini estranei alla funzione istituzionale. Il consigliere gode di un’ampia libertà di espressione nell’esercizio del mandato, ma tale libertà non è illimitata e deve restare entro il perimetro delle funzioni consiliari. Non può trasformarsi in uno spazio per smentire articoli che lo riguardano personalmente o per contestare ricostruzioni giornalistiche in assenza di un nesso diretto con l’ordine del giorno.

 

Il problema, in realtà, non risiede tanto nell’atto in sé quanto nel contesto e nella modalità. Il consiglio comunale non è una redazione parallela né un’arena deputata a regolare conti con l’informazione. È l’organo rappresentativo della comunità, il luogo della deliberazione e del controllo politico-amministrativo.

 

La questione si fa più delicata quando gli interventi si rivolgono a persone specifiche — giornalisti nominativamente indicati, come accaduto nella seduta di lunedì 2 marzo con il collega Rino Giacalone — con toni che talvolta eccedono la misura del confronto istituzionale e rischiano di generare travisamenti in chi segue i lavori da casa.

In aula, per regolamento, nessuno al di fuori dei consiglieri può replicare o smentire. Si crea così un’evidente asimmetria: chi parla dispone della prerogativa dell’intervento pubblico; chi è chiamato in causa non ha uno spazio contestuale di risposta. L’aula diventa una tribuna unidirezionale, sottratta al contraddittorio.

 

In questo scenario, il presidente del consiglio si trova a esercitare un equilibrio complesso. Deve garantire la libertà di parola dei consiglieri, presidio essenziale della dialettica democratica, ma al tempo stesso tutelare il decoro dell’istituzione e la coerenza funzionale dei lavori. Le sue sollecitazioni a ricondurre gli interventi all’ordine del giorno mostrano il tentativo di arginare una deriva che rischia di snaturare la seduta consiliare. Tuttavia il margine è sottile: un intervento troppo incisivo può apparire come compressione del diritto di parola; uno troppo indulgente può legittimare un uso improprio dell’aula.

 

In ogni democrazia matura, l’informazione svolge la funzione di “cane da guardia” del potere. Il giornalismo, quando esercitato con rigore e responsabilità, vigila sull’operato delle istituzioni, ne rende trasparente l’azione e pone domande scomode. La critica alla stampa è legittima, così come lo è la richiesta di rettifica. Ma quando la sede istituzionale diventa il luogo privilegiato per delegittimare l’informazione o orientarne l’agenda, si produce un corto circuito: non è più l’informazione a controllare il potere, bensì una parte del potere che tenta di indirizzarla.

 

Questa prassi non mortifica soltanto il lavoro giornalistico, ma impoverisce l’aula stessa. Il consigliere parla a nome della comunità, non in difesa della propria immagine. 

 

Quando l’intervento si riduce a replica personale, il discorso politico si restringe a dimensione privata, perdendo la sua tensione pubblica.

 

La qualità della democrazia si misura anche nella capacità delle istituzioni di tollerare la critica e di rispondervi con strumenti appropriati. Utilizzare l’aula come spazio privilegiato di contro-narrazione, sottratto al contraddittorio, altera l’equilibrio tra politica e informazione e rischia di alimentare un clima di tensione permanente. Non si tratta di immunizzare la stampa da critiche, ma di preservare la distinzione dei ruoli: la politica governa e rende conto; l’informazione osserva e racconta; i cittadini giudicano. 

 

Quando questi confini si confondono, l’autorevolezza delle istituzioni ne risulta indebolita.

 

Trapani ha bisogno di un confronto franco ma ordinato tra potere e informazione. L’aula consiliare dovrebbe restare il luogo della deliberazione nell’interesse collettivo, non il palcoscenico di un contenzioso mediatico. In gioco vi è un equilibrio essenziale alla vita democratica: quello tra rappresentanza politica e libertà di informazione.

 









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...