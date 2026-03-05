Sezioni
Cronaca

Sanità
05/03/2026 09:51:00

Salemi, inaugurato il nuovo Hospice "Raggio di Sole": 10 posti letto e animali in corsia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-03-2026/salemi-inaugurato-il-nuovo-hospice-raggio-di-sole-10-posti-letto-e-animali-in-corsia-450.jpg

Nuovi spazi, più posti letto e un servizio innovativo per i pazienti oncologici. È stato inaugurato ieri mattina a Salemi il rinnovato Hospice “Raggio di Sole” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni.

 

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il commissario straordinario dell’Asp di Trapani Sabrina Pulvirenti, il vescovo della diocesi Angelo Giurdanella, la direttrice dell’Istituto Zooprofilattico regionale Francesca Di Gaudio, il sindaco di Salemi Vito Scalisi e il presidente dell’Ordine dei medici Filippo Mangiapane. Presenti anche i direttori sanitario e amministrativo dell’Asp, Danilo Greco e Danilo Palazzolo, il capo del Dipartimento Cure primarie Luca Fazio, parlamentari regionali e dirigenti dell’azienda sanitaria.

I locali dell’Hospice sono stati completamente ristrutturati e il reparto è stato potenziato: i posti letto passano da quattro a dieci, ampliando così la capacità di assistenza per i pazienti che necessitano di cure palliative.

 

 

 

Tra le novità più rilevanti c’è un servizio sperimentale unico in Sicilia: all’interno delle stanze sarà consentita la presenza degli animali d’affezione dei pazienti oncologici. Una scelta pensata per migliorare la qualità della vita e il supporto emotivo durante il percorso di cura.

Il reparto è gestito dall’Unità operativa “Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore” del Dipartimento Cure primarie dell’Asp di Trapani, guidato da Rosario Mistretta.

Con l’apertura dei nuovi locali, la struttura di Salemi rafforza la rete provinciale delle cure palliative, un servizio sempre più centrale nell’assistenza ai pazienti affetti da patologie oncologiche e croniche avanzate nel territorio trapanese.

 

 









