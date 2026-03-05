Castelvetrano: studenti del Di Matteo partecipano all'iniziativa "Incontrare la legalità"

05/03/2026 21:35:00

Educazione alla legalità e uso consapevole del web al centro di una serie di incontri che hanno coinvolto decine di studenti dell'Istituto Comprensivo Di Matteo di Castelvetrano. L’iniziativa, dal titolo “Incontrare la legalità”, è stata promossa dall’istituto nell’ambito delle attività di Educazione civica in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Protagonista degli appuntamenti il capitano Giovanni Mantovani, che ha dialogato con gli alunni affrontando temi legati alla cittadinanza attiva, alla sicurezza online e ai rischi connessi all’uso scorretto dei social network.

I primi due incontri si sono svolti il 21 gennaio nell’Aula Magna Capuana e il 26 febbraio nell’Aula Magna della sede centrale. Hanno partecipato le classi quinte della scuola primaria dei plessi Capuana e Ruggero Settimo e le classi prime della scuola secondaria di primo grado. In entrambe le occasioni si è registrata una grande partecipazione e attenzione da parte degli studenti.

Durante gli incontri il capitano Mantovani ha affrontato il tema della legalità con particolare attenzione alla cybersicurezza, sempre più centrale nella vita quotidiana dei ragazzi. Attraverso esempi concreti e un linguaggio semplice sono stati spiegati i rischi legati all’uso improprio dei social, la tutela dei dati personali, il fenomeno del cyberbullismo e l’importanza di comportamenti responsabili nella navigazione online.

Il confronto diretto con gli studenti ha favorito domande e momenti di riflessione, confermando l’interesse dei più giovani verso temi che riguardano da vicino la loro vita digitale.

Il ciclo di incontri si concluderà l’11 marzo alle 9 nell’Aula Magna “Nino Atria”, con un ultimo appuntamento rivolto alle classi quarte e quinte dei plessi Nino Atria e San Giovanni Bosco.

L’iniziativa punta a rafforzare tra gli studenti la cultura della legalità e della prevenzione, offrendo strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza sia la vita quotidiana sia quella online.

Erice, studenti del Florio brillano ai Campionati della Cucina: due ai Mondiali

All’Istituto “Florio” di Erice si celebra l’eccellenza. Questa mattina la scuola alberghiera ha festeggiato i risultati ottenuti dagli studenti ai Campionati Italiani della Cucina di Rimini, con un evento dedicato ai giovani talenti che hanno portato a casa medaglie e riconoscimenti. Tra le notizie più importanti annunciate nel corso della giornata c’è la convocazione di due allievi nel Team Sicilia: Vittorio Caruso e Dennis Sarzana rappresenteranno l’Italia ai Campionati del Mondo di cucina in programma il 27 e 28 novembre a Lussemburgo.

La giornata si è aperta alle 11 nei locali di Officucina con la preparazione dal vivo dei piatti premiati. Un momento formativo che ha permesso agli ospiti di assistere al lavoro degli studenti e alla realizzazione delle ricette che hanno conquistato le giurie nazionali.

Subito dopo, nella Sala Florio, si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e del mondo della ristorazione.

Tra i saluti istituzionali quelli della dirigente scolastica Pina Mandina, del dirigente dell’Ambito XI Davide Nugnes, della sindaca di Erice Daniela Toscano, del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e del viceprefetto Filippo Consoli. Presenti anche Vito Pecoraro, presidente di Renaia, Rocco Di Marzo, presidente dell’Associazione Cuochi di Trapani, il presidente della sezione di Palermo dell’Associazione Cuochi Mario Puccio e lo chef Giuseppe Costa, una stella Michelin del ristorante “Il Bavaglino” di Terrasini.

Protagonisti della giornata gli studenti premiati ai Campionati Italiani della Cucina.

Francesco Polizzi ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Special, affiancato dalla tutor Mariangela Noto, che ha ottenuto anche la medaglia di bronzo nella categoria K3 Pasticceria.

Dennis Sarzana ha vinto la medaglia d’argento nella categoria Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri e il bronzo nella categoria K1 Junior. Medaglia d’argento anche per Vittorio Caruso nella categoria K1 Junior – Piatti caldi.

Argento per Manuel Manno nella categoria K2 Piatti caldi. Risultato di grande rilievo anche per Achab Alami che, a soli 16 anni, ha conquistato la medaglia d’oro e il titolo di Campione d’Italia nella categoria K3 Cucina vegetariana, sia junior che senior.

Alle 12.15 si è svolto un momento di confronto dedicato al ruolo degli istituti professionali nel settore alberghiero e turistico, con un focus sull’importanza della formazione tecnica per lo sviluppo del territorio.

«I risultati ottenuti dai nostri studenti rappresentano motivo di straordinario orgoglio per tutta la comunità scolastica – ha detto la dirigente Pina Mandina –. Non sono soltanto il frutto del talento individuale, ma di un lavoro quotidiano fatto di studio, disciplina e collaborazione tra docenti e allievi».



