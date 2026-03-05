A Marsala il trofeo Scacchi Scuola 2026

05/03/2026 10:31:00

È partita con la fase d’istituto la partecipazione della scuola Boscarino-Castiglione al Trofeo Scacchi Scuola 2026. Quattordici studenti si sono sfidati in un torneo su sei turni, diretto dall’arbitro Nino Profera, per conquistare l’accesso alla fase provinciale di Marsala. Al termine delle partite hanno conquistato il primo posto Giuseppe Ferro nel torneo maschile e Gloria La Porta in quello femminile. La docente Maria Piazza ha qualificato complessivamente tre squadre.



La formazione femminile è composta da Aurora Mirasolo, Elenoire Foderà, Gloria La Porta e Gioia Erbini. Due invece le squadre maschili. La prima con Gioele Gencarelli, Giuseppe Ferro, Mario Falcetta e Gabriele Russo. La seconda con Giuseppe Gucciardo, Vito Torrente, Giovanni Romeo, Andrea Quinci, Sergio Interrante e Vincenzo Ferrara.

Nel fine settimana si sono svolte anche le qualificazioni cittadine ai Campionati Italiani Giovanili, la cui fase successiva è in programma domenica 8 marzo a Petrosino.

Per la città di Mazara questi i vincitori delle rispettive categorie: Marco Signorello, Vito Mattia Calafato, Aurora Mirasolo, Francesco Sciacca, Vincenzo Ferrara e Amalia Sciacca.



