Marsala, Lele Pugliese: "Centrodestra compatto su Giulia Adamo. Ora niente alibi"

06/03/2026 06:00:00

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Lele Pugliese, ospite della trasmissione Il Volatore su RMC101, interviene sul clima politico in vista delle elezioni amministrative di maggio a Marsala. Dalla scelta della candidata del centrodestra Giulia Adamo alle prospettive della coalizione, fino ai temi amministrativi come lo sviluppo dello Stagnone e il bilancio dei cinque anni di amministrazione Grillo. Ecco alcuni dei passaggi più significativi dell’intervista.

“Giulia Adamo ha delimitato il centrodestra”

Pugliese rivendica la scelta della candidata sindaco Giulia Adamo come punto di arrivo di una fase complessa per la coalizione. “Abbiamo la candidata, l’onorevole Giulia Adamo, una candidata che finalmente ha delimitato quelli che erano i confini del centrodestra. Siamo pronti e domenica ci sarà la presentazione. L’onorevole sta lavorando tutti i giorni alla stesura del programma perché l’intento è presentarsi alla città con un programma vero, ascoltando gli operatori dei vari settori, dal sociale allo sport, dagli eventi all’economia.” Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, il lavoro sul programma coinvolge sia i partiti sia la società civile, attraverso un confronto con i diversi mondi della città.

“Il centrodestra è tutto unito: se perdiamo non ci saranno alibi”

Pugliese sottolinea come, dopo mesi di tensioni e dopo il passo indietro di Nicola Fici, la coalizione si sia ricompattata attorno alla candidatura di Adamo. “Le sigle del centrodestra sono tutte riunite attorno a Giulia Adamo. Se il centrodestra perderà sarà una sconfitta totale, perché non ci sono alibi questa volta. Non c’è divisione alcuna: Marsala ha deciso che siamo tutti uniti su questo nome.” Una scelta che, ammette lo stesso Pugliese, è arrivata anche dalle decisioni dei livelli provinciali dei partiti. “Diciamo che i partiti provinciali sono andati sopra le nostre teste. Da dirigente comunale posso spingere su una direzione, ma la politica è anche questo: ci si confronta dentro una stanza e poi si esce con una linea. E questa per noi è la linea.”

“Allo Stagnone serve equilibrio tra economia e tutela della riserva”

Tra i temi amministrativi su cui Pugliese dice di essersi impegnato maggiormente c’è l’area dello Stagnone, oggi al centro di un forte sviluppo turistico legato al kitesurf. “La mia visione di quella costa è creare il giusto equilibrio tra economia e rispetto della riserva. Negli ultimi dieci anni c’è stata un’evoluzione economica e territoriale velocissima e non eravamo pronti a gestirla.” Per il consigliere serve una regolamentazione chiara e controlli più efficaci. “È arrivato il momento di mettere un punto con il piano di utilizzo della riserva dello Stagnone: stabilire ingressi e uscite per i kiter, far sì che i chioschi e le scuole kite abbiano tutti i servizi previsti dalla norma e combattere l’abusivismo che si è creato in questi anni senza che ce ne accorgessimo.”

“A Grillo rimprovero solo di aver rotto con la politica”

Pur essendo stato critico con il sindaco uscente Massimo Grillo, Pugliese evita un giudizio completamente negativo sull’amministrazione. “Non possiamo definirlo un cattivo amministratore, assolutamente. C’è una giunta sana, un bilancio sano, sono state fatte delle opere per la città. Amministrare Marsala è difficilissimo.” Il vero problema, secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, è stato politico. “La cosa che gli rimprovero è di aver rotto un po’ con la politica. La politica è energia, è quella magia che crea entusiasmo attorno a te. Quell’entusiasmo è venuto meno.”

“Il male dei partiti sono le correnti”

Infine Pugliese lancia una critica interna al suo stesso partito e più in generale al sistema dei partiti. “La cosa che mi dà fastidio sono queste benedette correnti. Se il partito è uno e l’indirizzo politico è uno, a cosa servono? Capisco che a volte siano anche strategie elettorali, ma alla lunga portano alla rovina di chi si avvicina alla politica per passione.” E conclude con un appello all’unità: “L’unione ha sempre fatto la forza. Se la strada è una e il candidato è Giulia Adamo, dobbiamo andare tutti in quella direzione.”



