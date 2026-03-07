Marsala: Sturiano prepara la lista per Giulia Adamo. Rubbino: sì a Grillo, no ai partiti

07/03/2026 06:00:00

Ci sono tutte le forze politiche che compongono il centrodestra a sostegno di Giulia Adamo, che ritenta la carta dopo 14 anni. Giovedì si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio comunale di Marsala Enzo Sturiano, il deputato azzurro Stefano Pellegrino, l’ex assessore Ivan Gerardi e la candidata Adamo. A Sturiano è stato chiesto di approntare una lista civica, sebbene il presidente sia un tesserato di Forza Italia, così come Ivan Gerardi, e chiedono di essere candidati dentro la lista azzurra. Un’operazione che renderebbe la lista molto forte e che potrebbe farla risultare la prima lista della coalizione.

Nel comunicato stampa inviato da Adamo si legge: «Hanno deciso di sposare un progetto, un'idea di città moderna, inclusiva e dinamica, e di affiancarmi in questa avventura avvincente. Questo incontro è solo l'inizio. Nei prossimi giorni presenteremo il programma elettorale, un documento aperto al contributo di tutti».

Presentazione della candidatura

Oggi, 8 marzo, alle 10.30 presso il bar Saro, Giulia Adamo ufficializzerà la sua candidatura e presenterà anche il programma, che sicuramente prevederà come primo punto il porto. La candidata afferma: «In questo momento decisivo per la nostra città voglio condividere con voi un progetto concreto per Marsala, nato dall’ascolto dei cittadini: dai commercianti ai pescatori, dagli studenti alle famiglie. Non si tratta di promesse astratte, ma di obiettivi chiari e realizzabili. Immaginate una Marsala che riparte con sviluppo economico sostenibile, rigenerazione urbana che unisce tradizione e innovazione, tutela ambientale, sicurezza quotidiana per vivere sereni e una cultura accessibile che faccia battere il cuore dei giovani. Marsala merita concretezza e dialogo: contiamo su di voi per scriverne il futuro insieme».

Rubbino sposa il progetto Grillo

Il direttivo comunale del movimento Uguaglianza per la Sicilia, che fa capo a Salvatore Rubbino, ha deciso di sostenere la candidatura del sindaco uscente Massimo Grillo:

«Una scelta strategica e di campo, nata dalla convinzione che la città necessiti di una guida libera da condizionamenti esterni e nel segno della continuità amministrativa».

A Rubbino non è andato giù l’arrivo di politici della provincia che hanno deciso in città: «No a Marsala “colonia” dei partiti. Il movimento rivendica con forza il valore del civismo reale. Diciamo basta ai candidati imposti dall’alto, uomini al servizio della partitocrazia di destra e di sinistra che decidono le sorti di Marsala a Palermo o a Roma».

Continua Rubbino: «La storia degli ultimi 30 anni dimostra che l'allineamento forzato con i governi regionali e nazionali è stato una bugia: Marsala non ne ha mai beneficiato. Oggi vogliamo un'amministrazione di uomini liberi, non assessori scelti per portare voti ai potenti di turno».

Uguaglianza per la Sicilia indica alcuni punti programmatici:

«Valorizzazione urbana: il completamento dei progetti eccellenti già avviati, a partire dal rilancio del lungomare, simbolo della nuova visione della città. Autonomia politica: il passaggio da una politica di partiti a una coalizione civica che permetta al sindaco di agire senza vincoli che favoriscano altri territori a discapito di quello marsalese. Rilancio delle contrade: una nuova identità amministrativa che passi attraverso un decentramento reale. Le periferie e le contrade non devono più essere satelliti isolati, ma il cuore pulsante di un unico progetto di rinascita politica, sociale ed economica».



