Marsala: Sturiano prepara la lista per Giulia Adamo. Rubbino: sì a Grillo, no ai partiti
Ci sono tutte le forze politiche che compongono il centrodestra a sostegno di Giulia Adamo, che ritenta la carta dopo 14 anni. Giovedì si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio comunale di Marsala Enzo Sturiano, il deputato azzurro Stefano Pellegrino, l’ex assessore Ivan Gerardi e la candidata Adamo. A Sturiano è stato chiesto di approntare una lista civica, sebbene il presidente sia un tesserato di Forza Italia, così come Ivan Gerardi, e chiedono di essere candidati dentro la lista azzurra. Un’operazione che renderebbe la lista molto forte e che potrebbe farla risultare la prima lista della coalizione.
Nel comunicato stampa inviato da Adamo si legge: «Hanno deciso di sposare un progetto, un'idea di città moderna, inclusiva e dinamica, e di affiancarmi in questa avventura avvincente. Questo incontro è solo l'inizio. Nei prossimi giorni presenteremo il programma elettorale, un documento aperto al contributo di tutti».
Presentazione della candidatura
Oggi, 8 marzo, alle 10.30 presso il bar Saro, Giulia Adamo ufficializzerà la sua candidatura e presenterà anche il programma, che sicuramente prevederà come primo punto il porto. La candidata afferma: «In questo momento decisivo per la nostra città voglio condividere con voi un progetto concreto per Marsala, nato dall’ascolto dei cittadini: dai commercianti ai pescatori, dagli studenti alle famiglie. Non si tratta di promesse astratte, ma di obiettivi chiari e realizzabili. Immaginate una Marsala che riparte con sviluppo economico sostenibile, rigenerazione urbana che unisce tradizione e innovazione, tutela ambientale, sicurezza quotidiana per vivere sereni e una cultura accessibile che faccia battere il cuore dei giovani. Marsala merita concretezza e dialogo: contiamo su di voi per scriverne il futuro insieme».
Rubbino sposa il progetto Grillo
Il direttivo comunale del movimento Uguaglianza per la Sicilia, che fa capo a Salvatore Rubbino, ha deciso di sostenere la candidatura del sindaco uscente Massimo Grillo: «Una scelta strategica e di campo, nata dalla convinzione che la città necessiti di una guida libera da condizionamenti esterni e nel segno della continuità amministrativa».
A Rubbino non è andato giù l’arrivo di politici della provincia che hanno deciso in città: «No a Marsala “colonia” dei partiti. Il movimento rivendica con forza il valore del civismo reale. Diciamo basta ai candidati imposti dall’alto, uomini al servizio della partitocrazia di destra e di sinistra che decidono le sorti di Marsala a Palermo o a Roma».
Continua Rubbino: «La storia degli ultimi 30 anni dimostra che l'allineamento forzato con i governi regionali e nazionali è stato una bugia: Marsala non ne ha mai beneficiato. Oggi vogliamo un'amministrazione di uomini liberi, non assessori scelti per portare voti ai potenti di turno».
Uguaglianza per la Sicilia indica alcuni punti programmatici: «Valorizzazione urbana: il completamento dei progetti eccellenti già avviati, a partire dal rilancio del lungomare, simbolo della nuova visione della città. Autonomia politica: il passaggio da una politica di partiti a una coalizione civica che permetta al sindaco di agire senza vincoli che favoriscano altri territori a discapito di quello marsalese. Rilancio delle contrade: una nuova identità amministrativa che passi attraverso un decentramento reale. Le periferie e le contrade non devono più essere satelliti isolati, ma il cuore pulsante di un unico progetto di rinascita politica, sociale ed economica».
Un confronto diretto con la politica cittadina sui diritti delle persone con disabilità, il diritto allo studio e le condizioni di lavoro degli operatori del settore. È quello richiesto nei giorni scorsi a Marsala da ACA Sicilia,...
L’inverno cede lentamente il passo alla bella stagione e con le prime giornate più luminose cresce l’attesa per il ritorno dei sapori autentici della Trattoria delle Cozze. A partire da sabato 7 marzo 2026...
Ci sono tutte le forze politiche che compongono il centrodestra a sostegno di Giulia Adamo, che ritenta la carta dopo 14 anni. Giovedì si è svolto un incontro tra il presidente del Consiglio comunale di Marsala Enzo Sturiano, il...
Affrontare la transizione verso una fabbrica intelligente rappresenta un passaggio obbligato per le imprese che desiderano mantenere un vantaggio competitivo nel severo mercato globale. Tuttavia, l'aggiornamento tecnologico...