Marsala, al Museo Lilibeo una giornata dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa

Il Museo Lilibeo di Marsala ospiterà martedì 10 marzo alle ore 17 la “Giornata per i Beni culturali siciliani in memoria di Sebastiano Tusa”, iniziativa promossa nell’ambito delle attività della Regione Siciliana dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale.

L’incontro, che si svolgerà nella sala conferenze “Maria Luisa Famà”, sarà dedicato alla figura dell’archeologo e assessore regionale Sebastiano Tusa, ricordato per il contributo fondamentale dato alla ricerca archeologica subacquea e alla valorizzazione dei beni culturali della Sicilia.

A Marsala il suo impegno è legato in particolare a importanti reperti esposti al museo, tra cui la nave tardoromana “Marausa 1” e il rostro punico “Egadi 13”, testimonianze significative delle ricerche sul patrimonio archeologico marino del territorio.

Il programma prevede diversi interventi. La direttrice del Parco archeologico di Lilibeo, Anna Occhipinti, parlerà dell’intitolazione della sala “Marausa 1” a Sebastiano Tusa. Seguiranno gli interventi di Ennio Turco, soprintendente del Mare ad interim, sull’istituzione della Soprintendenza del Mare e sulla visione innovativa dell’archeologo; di Patrizia Valeria Li Vigni Tusa, presidente della Fondazione Sebastiano Tusa, sul progetto della nave tardoromana di Marausa; di Roberto La Rocca, archeologo della Soprintendenza del Mare, sulla battaglia delle Egadi tra strategia antica e ricerca contemporanea; e della ricercatrice dell’Università Kore di Enna Rossana De Simone, che approfondirà il tema dei rostri punici legati allo scontro navale tra Roma e Cartagine.

Secondo la direttrice Occhipinti, il segno dell’impegno di Tusa resta evidente nel percorso museale dedicato al mare, realizzato anche grazie al suo contributo scientifico e alla musealizzazione del relitto di Marausa e del rostro Egadi 13.

In occasione della Giornata dei beni culturali siciliani, il 10 marzo l’ingresso al Museo Lilibeo e al Parco archeologico di Capo Boeo sarà gratuito, come in tutti i luoghi della cultura regionali. Il museo sarà visitabile dalle 9 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30), mentre il parco resterà aperto dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16).



