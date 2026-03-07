Sezioni
Cultura
07/03/2026 06:00:00

Dal teatro ai musei gratis: gli appuntamenti del weekend

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-03-2026/dal-teatro-ai-musei-gratis-gli-appuntamenti-del-weekend-450.jpg

Teatro, incontri culturali, iniziative all’aperto e attività dedicate alla Giornata internazionale della donna. Sabato 7 e domenica 8 marzo il calendario degli appuntamenti in provincia di Trapani propone eventi distribuiti in diversi comuni del territorio.

Tra le iniziative principali c’è l’ingresso gratuito per le donne nei musei e nei parchi archeologici della Sicilia, promosso dalla Regione Siciliana e dal Ministero della Cultura. In provincia di Trapani l’accesso libero riguarda il Parco archeologico di Selinunte, il Parco di Segesta, le Cave di Cusa, Pantelleria, il Parco archeologico Lilibeo-Marsala e l’area archeologica di Capo Boeo. Ingresso gratuito anche al Museo del Satiro di Mazara del Vallo, al Castello Grifeo di Partanna e all’Ex Stabilimento Florio di Favignana, nei consueti orari di apertura dei siti.

Sempre in occasione dell’8 marzo, Trapani ospita sabato 7 marzo alle 17 al Museo regionale “Agostino Pepoli” l’iniziativa “Racconti di donne tra arte e letteratura”, un percorso tra opere a soggetto femminile accompagnato da letture letterarie. L’evento è curato da Stefania La Via, Lina Novara e Daniela Scandariato. Domenica 8 marzo le visitatrici potranno accedere gratuitamente al museo con biglietteria aperta dalle 9 alle 12.

A Mazara del Vallo il weekend si apre sabato 7 marzo alle 18 al Civic – Laboratorio di Innovazione Urbana con la cerimonia di intitolazione della Sala Danilo Dolci, dedicata al sociologo e attivista promotore della “Marcia per un mondo nuovo” del 1967 contro mafia e ingiustizie sociali. All’incontro interverranno Amico Dolci, Pino Lombardo e il docente Danilo Iannazzo.

Sempre a Mazara, domenica 8 marzo è in programma la “Camminata del Benessere in Silent”, iniziativa sportiva organizzata dall’Asd Fitness Point 1 con il patrocinio del Comune. Il raduno è previsto alle 9.30 e la partenza alle 10 dal lungomare Mazzini, nei pressi della zona Baby Luna. Circa 500 i partecipanti attesi per la camminata con allenamento guidato tramite cuffie wireless.

A Marsala il fine settimana propone diversi appuntamenti. Al Teatro comunale Eliodoro Sollima va in scena lo spettacolo “Inconcludente” del comico Claudio Casisa, sabato 7 marzo alle 21 e domenica 8 marzo alle 17 e alle 21. Lo show alterna stand-up comedy, monologhi e musica con uno sguardo ironico sulla generazione dei millennials. I biglietti, da 15 a 20 euro, sono disponibili su Ticketone o al botteghino del teatro.

Sempre domenica 8 marzo alle 17.30 torna la tradizione dell’Opera dei Pupi nelle contrade Ciavolo, Ciavolotto, Digerbato e Scacciaiazzo con lo spettacolo “Le farse di Nofrio e Virticchio”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Finestre sul Mondo, organizzata dalla Parrocchia Maria SS. della Cava e dal gruppo di cittadinanza attiva #ContradeAlCentro. L’appuntamento è al Salone San Giovanni Paolo II, in contrada Ciavolo 34.

A Trapani, domenica 8 marzo alle 21, il Cine Teatro Ariston ospita la commedia “Venerdì 13” con Martina Colombari, Gianmarco Cro e Federico Maria Isaia. La pièce racconta una cena tra amici che si trasforma in una serata imprevedibile tra notizie drammatiche e una vincita al Superenalotto da tenere nascosta. I biglietti, da 11 a 20 euro, sono disponibili in prevendita su liveticket.it.

Sempre domenica 8 marzo, a Campobello di Mazara, alle 18.30 al cine-teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” andrà in scena lo spettacolo “Mimì per sempre” con Francesca Alotta, omaggio musicale alla cantante Mia Martini nell’ambito della rassegna “Il Bello di Sicilia 3”. I biglietti sono acquistabili online su ticketzeta.it e presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia.

Ad Alcamo, infine, domenica 8 marzo alle 16.30 all’Auditorium del Collegio dei Gesuiti si terrà il convegno “Le donne dimenticate nell’arte, nella musica e nella scienza”, organizzato dalla FIDAPA. L’incontro rifletterà sul contributo femminile spesso sottovalutato nella storia culturale e scientifica. Interverranno Anna Cammarata, Irma Bonanno e Giuseppa Reina, con moderazione di Margherita Parrino e la partecipazione del vicesindaco Alberto Donato.

Un fine settimana che intreccia cultura, spettacolo e iniziative civili, con numerosi eventi dedicati alla figura e al ruolo delle donne nella società e nella storia.



