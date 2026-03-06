Guerra in Medio Oriente, la Sicilia in prima linea tra basi Nato e tensioni geopolitiche

06/03/2026 06:00:00

La guerra in Medio Oriente, dopo l’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, non resta confinata tra il Golfo Persico e il Mediterraneo orientale.

Le conseguenze arrivano anche in Sicilia.

L’isola ospita infatti alcune delle infrastrutture militari più importanti per le operazioni Nato e statunitensi nel Mediterraneo: la base di Naval Air Station Sigonella, il sistema di comunicazione satellitare MUOS nella Sughereta di Niscemi e l’aeroporto militare di Aeroporto di Trapani Birgi.

Tre infrastrutture diverse tra loro, ma legate da un unico elemento: il loro ruolo strategico nello scacchiere internazionale.

Allerta nelle basi americane

Secondo le prime informazioni emerse dopo l’escalation con l’Iran, la base di Sigonella è entrata in uno stato di vigilanza rafforzata. Il livello di allerta sarebbe stato portato a “Bravo+”, una condizione di sicurezza superiore alla normalità che comporta controlli più stringenti e capacità di mobilitazione rapida delle forze militari.

Sigonella è uno degli hub operativi più importanti degli Stati Uniti fuori dal territorio americano. Da qui operano droni di sorveglianza e velivoli utilizzati per missioni di intelligence e pattugliamento, a supporto delle operazioni della Sesta Flotta nel Mediterraneo.

Proprio nei giorni dell’attacco contro l’Iran sarebbero partiti da Sigonella velivoli senza pilota impegnati in missioni di ricognizione verso il Medio Oriente, utilizzati per raccogliere informazioni sugli obiettivi militari.

Il ruolo del MUOS di Niscemi

Accanto alla base aerea c’è un’altra infrastruttura fondamentale: il MUOS di Niscemi.

Si tratta di uno dei quattro nodi terrestri del sistema globale di comunicazioni satellitari della Marina militare statunitense, progettato per garantire collegamenti in tempo reale tra unità navali, aeree e terrestri in qualunque parte del mondo.

In una fase di conflitto o di escalation militare, sistemi come il MUOS diventano essenziali per coordinare le operazioni e mantenere il collegamento tra i diversi teatri di guerra.

Non a caso, ogni volta che la tensione internazionale cresce, anche il dibattito politico attorno alla base di Niscemi torna ad accendersi.

Birgi e il ruolo della Sicilia occidentale

Nel quadro della sicurezza militare nel Mediterraneo rientra anche Trapani Birgi.

Lo scalo trapanese ospita il 37º Stormo dell’Aeronautica Militare e rappresenta uno dei principali punti di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nel quadrante sud dell’Alleanza Atlantica.

Negli ultimi mesi la base è stata indicata anche come possibile polo di addestramento per i piloti degli F-35, un progetto che ha alimentato il dibattito politico sul ruolo strategico dell’aeroporto. (

Birgi non è al momento una piattaforma diretta di attacco nel conflitto mediorientale, ma resta comunque una infrastruttura militare sensibile, soprattutto in un contesto di tensione crescente.

Le reazioni politiche e le richieste di chiarimento

Il tema dell’utilizzo delle basi siciliane è arrivato rapidamente anche sul piano politico.

In Parlamento e all’Assemblea regionale siciliana sono state presentate interrogazioni per chiedere chiarimenti sull’eventuale impiego delle infrastrutture militari italiane nelle operazioni contro l’Iran e sul livello di coinvolgimento dell’Italia.

Tra le preoccupazioni sollevate c’è anche quella legata alla sicurezza del territorio siciliano e alle possibili conseguenze di un’escalation militare nel Mediterraneo.

La Sicilia nello scacchiere geopolitico

Non è una novità che la Sicilia abbia un ruolo centrale nelle strategie militari occidentali.

La sua posizione geografica, al centro del Mediterraneo, la rende una piattaforma naturale per il controllo delle rotte marittime e per le operazioni militari tra Europa, Africa e Medio Oriente.

È una condizione che accompagna l’isola da decenni e che torna con forza ogni volta che si accende una crisi internazionale.

Oggi, con la guerra tra Iran e Israele e con il coinvolgimento degli Stati Uniti, quella centralità strategica torna ad essere evidente.

E mentre i riflettori del mondo restano puntati sul Medio Oriente, la Sicilia si ritrova ancora una volta sullo sfondo delle grandi tensioni geopolitiche globali.

Il turismo siciliano teme gli effetti della guerra

Se le basi militari rappresentano il lato strategico della crisi in Medio Oriente, c’è un altro settore che guarda con preoccupazione all’escalation: il turismo.

Gli effetti, spiegano gli operatori, non sono immediati ma cominciano già a farsi sentire. E riguardano soprattutto il mercato americano, uno dei più importanti per la Sicilia.

Secondo gli albergatori, la guerra tra Israele e Iran rischia di produrre un clima di incertezza che incide direttamente sulle prenotazioni per la prossima stagione estiva.

Prenotazioni cancellate e rallentamenti

I primi segnali arrivano da alcune delle mete più frequentate dell’isola, da Taormina alla costa trapanese.

In diversi alberghi si registrano cancellazioni e rallentamenti nelle prenotazioni, con richieste di informazioni da parte dei turisti che chiedono aggiornamenti sulla situazione internazionale prima di confermare i viaggi.

Gli operatori del settore spiegano che il fenomeno riguarda soprattutto i visitatori statunitensi, molto sensibili alle notizie di crisi geopolitiche nel Mediterraneo.

Secondo Federalberghi, il conflitto rischia di incidere su un mercato che negli ultimi anni era tornato a crescere con forza dopo il crollo dovuto alla pandemia.

Il precedente del Covid e la paura dell’incertezza

Molti operatori turistici fanno un paragone che spiega bene il clima del momento: quello con il periodo del Covid.

Non perché ci siano restrizioni o blocchi agli spostamenti, ma perché torna un elemento che nel turismo pesa moltissimo: l’incertezza.

Quando cresce la percezione di rischio internazionale, i viaggiatori tendono a rimandare le decisioni o a scegliere destinazioni percepite come più lontane dalle aree di crisi.

Le mete più esposte

A preoccupare di più sono le destinazioni che dipendono in larga parte dal turismo internazionale: Taormina, le isole Eolie, le Egadi e alcune località della costa occidentale.

Proprio in queste zone il mercato americano rappresenta una quota importante delle presenze turistiche.

Gli operatori temono che, se la crisi dovesse prolungarsi per settimane o mesi, le cancellazioni possano aumentare e incidere sulle prenotazioni per l’estate.

L’effetto domino sull’economia locale

Il turismo è uno dei motori economici della Sicilia e un eventuale rallentamento avrebbe effetti a catena su ristorazione, servizi, trasporti e attività commerciali.

Il paradosso è che la Sicilia non è direttamente coinvolta nel conflitto, ma ne subisce comunque le conseguenze.

È uno degli effetti tipici delle crisi internazionali: anche a migliaia di chilometri dal fronte, l’economia può risentire della percezione di instabilità.

E mentre le basi militari dell’isola tornano al centro dello scacchiere geopolitico, alberghi e operatori turistici osservano con attenzione l’evolversi della situazione.

Perché la guerra, anche quando è lontana, può arrivare lo stesso. Almeno nelle prenotazioni.

Le polemiche politiche: il M5S lascia l’Aula dell’Ars

La crisi internazionale e il possibile coinvolgimento delle basi militari siciliane hanno acceso anche il confronto politico all’Assemblea regionale siciliana.

I deputati del Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l’Aula dell’Assemblea Regionale Siciliana per protestare contro l’ordine dei lavori, ritenuto distante dalle preoccupazioni reali dei cittadini.

“Spirano venti di guerra pure in Sicilia e non sappiamo che ruolo avranno nello scenario internazionale le basi militari dell’isola”, affermano i parlamentari regionali del M5S. “Il presidente Schifani è in dovere di venire in Aula a dirlo e di informare il popolo siciliano”.

La richiesta: Schifani riferisca in Aula

Durante la seduta parlamentare il deputato Carlo Gilistro ha chiesto la sospensione dei lavori per discutere della situazione internazionale e delle possibili implicazioni per la Sicilia.

Secondo il Movimento 5 Stelle, il Parlamento regionale starebbe affrontando temi secondari mentre cresce la preoccupazione per la guerra e per il ruolo delle infrastrutture militari presenti nell’isola.

“Dovremmo trattare in Aula cose veramente importanti – affermano i deputati pentastellati – e invece ci ritroviamo a parlare di interrogazioni di quasi tre anni fa, ormai del tutto superate, o del terzo mandato ai sindaci. Questo Parlamento continua ad essere completamente scollegato dalla realtà”.

“I siciliani vogliono sapere”

Nel suo intervento in Aula, Gilistro ha sottolineato la preoccupazione crescente tra i cittadini per l’escalation militare in Medio Oriente.

“I siciliani – ha detto dallo scranno – sono veramente e giustamente preoccupati di questo scenario bellico che potrebbe degenerare ancora di più da un momento all’altro”.

Da qui la richiesta rivolta al presidente della Regione, Renato Schifani: riferire ufficialmente all’Ars sul ruolo delle basi militari presenti nell’isola e sul livello di coinvolgimento della Sicilia nello scenario internazionale.

“Fino a che punto le basi siciliane saranno messe al servizio degli interessi di Trump?”, ha aggiunto il deputato del M5S, chiedendo maggiore trasparenza sulle eventuali attività militari in corso.

Il tema, dunque, entra a pieno titolo anche nel dibattito politico regionale, mentre la tensione internazionale continua a far sentire i suoi effetti anche in Sicilia.



