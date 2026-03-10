Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
10/03/2026 10:13:00

Mafia e corruzione. Altro scandalo in Sicilia, indagato Iacolino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-03-2026/1773134277-0-mafia-e-corruzione-altro-scandalo-in-sicilia-indagato-iacolino.jpg

Un nuovo scandalo sulla Regione e in particolare sulla sanità. Salvatore Iacolino, direttore generale del Policlinico di Messina, ex europarlamentare, e uomo sempre presente nei sottogoverni legati alla sanità, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata dall'aver agevolato cosa nostra. 

 

 

Oggi sono scattate le perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici di Salvatore Iacolino. Il manager, nominato alla guida dell’ospedale solo la scorsa settimana, è indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Il suo nome compare nell’inchiesta che oggi ha portato all’arresto per corruzione del dirigente regionale Giancarlo Teresi e del boss di Favara Carmelo Vetro.

 

Le accuse a Iacolino

Secondo i magistrati guidati dal procuratore Maurizio de Lucia, Iacolino avrebbe messo a disposizione del capomafia suo compaesano Carmelo Vetro – già condannato in via definitiva per associazione mafiosa – la propria rete di relazioni e l’influenza maturata sia come dirigente generale del dipartimento Pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Salute sia come politico.

Per l’accusa, l’ex eurodeputato avrebbe sostenuto gli interessi economici del boss e dei suoi uomini, tra cui l’imprenditore Giovanni Aveni, fornendo informazioni su procedure amministrative in corso e favorendo incontri con figure apicali dell’amministrazione regionale, come il manager dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, la vicepresidente della Commissione Antimafia siciliana Bernardette Grasso e il capo della Protezione civile Salvatore Cocina.

Gli inquirenti contestano inoltre a Iacolino di aver compiuto, da dirigente regionale, atti contrari ai propri doveri d’ufficio, sollecitando i vertici dell’Asp di Messina su pratiche segnalate da Vetro. Avrebbe omesso di evidenziare la condanna per mafia del boss e contribuito alla creazione di canali riservati per agevolarlo nell’ottenere lavori pubblici. In cambio, secondo l’accusa, avrebbe ricevuto finanziamenti per campagne elettorali e promesse di assunzioni.

 

Gli arresti: in carcere Teresi e il boss Vetro

In carcere è finito Giancarlo Teresi, dirigente del dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, accusato di aver favorito la società riconducibile al boss Vetro, la Ansa Ambiente srl, in cambio di tangenti.

Secondo l’accusa, Teresi avrebbe “asservito la propria funzione” agli interessi del capomafia, ricevendo più dazioni di denaro tra marzo e agosto dello scorso anno. Sotto la lente della Procura sono finiti appalti per bonifiche, dragaggi e ripascimenti costieri nei porti di Marinella di Selinunte, Scicli-Donnalucata e Terrasini.

Attraverso gli accordi corruttivi, Vetro – nonostante le misure di prevenzione e i limiti derivanti dall’interdittiva antimafia – avrebbe potuto operare di fatto nel settore dei rifiuti, accumulando denaro e rafforzando il proprio peso negli ambienti criminali, anche in relazione a contatti con soggetti vicini alla galassia mafiosa agrigentina.

L’inchiesta è coordinata dalla Dda di Palermo e si concentra sui rapporti tra mafia, imprenditoria e pubblica amministrazione, con un intreccio che tocca sanità, infrastrutture e gestione dei rifiuti.









Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 04/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/1771491247-0-riapre-la-trattoria-delle-cozze-da-sabato-7-marzo-2026-torna-il-gusto-del-mare.jpg

Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...