Cronaca

Ambiente
11/03/2026 16:30:00

Riapre lo Zingaro dopo l'incendio: accesso da sabato 14 marzo, ma solo dall'ingresso sud

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-03-2026/riapre-lo-zingaro-dopo-l-incendio-accesso-da-sabato-14-marzo-ma-solo-dall-ingresso-sud-450.jpg

Come anticipato nei giorni scorsi da Tp24, A quasi un anno dal devastante incendio che ha distrutto circa 1600 ettari di area protetta, la Riserva naturale orientata dello Zingaro riaprirà ai visitatori, seppur parzialmente. La riapertura è prevista per sabato 14 marzo.

 

Sono stati completati gran parte dei lavori di ripristino realizzati dal Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale. Nel tratto interessato sono stati messi in sicurezza i sentieri, ripristinate le staccionate ed eliminate le piante cresciute spontaneamente che ostacolavano il passaggio.

 

«Una buona notizia per i siciliani e per tutti coloro che visitano la nostra Isola – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo sviluppo rurale Luca Sammartino – perché restituiamo un gioiello naturale che rappresenta un forte attrattore turistico per il territorio. Il risultato è frutto del lavoro intenso svolto in questi mesi».

 

In questa prima fase si potrà accedere alla riserva esclusivamente dall’ingresso sud. L’ingresso nord resterà chiuso perché l’area è interessata da alcuni lavori commissionati dal Comune di San Vito lo Capo, che dovrebbero concludersi prima dell’inizio della stagione estiva.

 

«La riapertura della Riserva naturale dello Zingaro, la prima istituita in Italia grazie alla mobilitazione dei cittadini – ha aggiunto l’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente Giusi Savarino – è il segno concreto della capacità della Sicilia di custodire e valorizzare il proprio patrimonio naturale».

Dal 14 marzo sarà quindi possibile percorrere il sentiero costiero in direzione nord per circa 3,9 chilometri, fino all’intersezione con il percorso che attraversa contrada Sughero e conduce al sentiero di mezza costa, chiudendo un anello di circa 10 chilometri con ritorno all’ingresso sud.

Lungo il percorso saranno visitabili anche il Centro visitatori, il Museo naturalistico, il Museo della manna e il Museo dell’intreccio.

 









