Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
12/03/2026 09:00:00

A29 Palermo-Mazara. Ispezioni nelle gallerie, limitazioni in alcuni tratti. Ecco dove 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-03-2026/a29-palermo-mazara-ispezioni-nelle-gallerie-limitazioni-in-alcuni-tratti-ecco-dove-450.jpg

Nell'ambito delle ispezioni periodiche che Anas Sicilia effettua lungo le proprie infrastrutture, nei prossimi giorni sono in programma delle limitazioni al transito dei mezzi in alcuni tratti dell'autostrada A29. 

 

Oggi, giovedì 12 marzo, dalle ore 22 alle 6 di domani, all'interno della galleria Scalette, all'altezza di Cinisi, verrà ridotta la carreggiata in direzione Palermo.

Venerdì 13 marzo, dalla mezzanotte alle 4 del giorno successivo per eseguire controlli all'interno della galleria Isola delle Femmine, verrà chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo dallo svincolo di Capaci allo svincolo di Tommaso Natale. Durante la chiusura, il percorso alternativo consente di uscire allo svincolo di Capaci, di attraversare la Statale 113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tommaso Natale.

 









Native | 08/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...

Native | 27/02/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772190171-0-25-anni-samot-ragusa-a-trapani-investimenti-e-convegno-sulle-cure-palliative.jpg

25 anni Samot Ragusa, a Trapani investimenti sulle cure palliative