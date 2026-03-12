A29 Palermo-Mazara. Ispezioni nelle gallerie, limitazioni in alcuni tratti. Ecco dove 

Nell'ambito delle ispezioni periodiche che Anas Sicilia effettua lungo le proprie infrastrutture, nei prossimi giorni sono in programma delle limitazioni al transito dei mezzi in alcuni tratti dell'autostrada A29.
Oggi, giovedì 12 marzo, dalle ore 22 alle 6 di domani, all'interno della galleria Scalette, all'altezza di Cinisi, verrà ridotta la carreggiata in direzione Palermo.
Venerdì 13 marzo, dalla mezzanotte alle 4 del giorno successivo per eseguire controlli all'interno della galleria Isola delle Femmine, verrà chiusa la carreggiata in direzione del capoluogo dallo svincolo di Capaci allo svincolo di Tommaso Natale. Durante la chiusura, il percorso alternativo consente di uscire allo svincolo di Capaci, di attraversare la Statale 113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tommaso Natale.