Settimana Santa in Sicilia: riti, processioni e sapori tra fede e tradizione

13/03/2026 15:37:00

La Settimana Santa in Sicilia è uno dei momenti più intensi dell’anno. Tra marzo e aprile, in tutta l’Isola, processioni, rappresentazioni sacre e tradizioni popolari trasformano piazze e strade in un grande teatro collettivo. Come scriveva Leonardo Sciascia, «non c’è paese, in Sicilia, in cui la Passione di Cristo non riviva». È un intreccio continuo tra sacro e profano, devozione popolare, musica, artigianato e gastronomia che coinvolge comunità locali e visitatori. Un itinerario che attraversa tutta la Sicilia, dai grandi centri ai piccoli borghi.

Sicilia centrale, cuore dei riti pasquali

Nel centro dell’Isola la Settimana Santa è soprattutto partecipazione collettiva.

A Enna, il momento più atteso è la processione del Venerdì Santo (3 aprile 2026): sfilano circa 2.500 confrati incappucciati, accompagnati dalle marce funebri delle bande musicali. I riti culminano con “la Paci” la Domenica di Pasqua e si concludono con la “Spartenza” la Domenica in Albis.

A Caltanissetta la settimana è scandita da appuntamenti storici: la Real Maestranza (1° aprile 2026), le Varicedde (2 aprile) e le Vare (3 aprile). Le bande musicali accompagnano le processioni trasformando il centro storico in un grande paesaggio sonoro.

Accanto ai due capoluoghi, molti borghi custodiscono riti antichi.

Tra gli appuntamenti:

Nicosia – La Casazza (26-28 marzo 2026) , rappresentazione sacra itinerante con numerosi figuranti in costume

, rappresentazione sacra itinerante con numerosi figuranti in costume Pietraperzia – “Lu Signuri di li Fasci” (3 aprile 2026) , con 200 fasce di lino che avvolgono un grande crocifisso

, con 200 fasce di lino che avvolgono un grande crocifisso Piazza Armerina – Venerdì Santo (3 aprile 2026) con la processione del Crocifisso

con la processione del Crocifisso Sperlinga – “Via dei Santi” (3 aprile 2026) tra le strade del borgo dominato dal castello rupestre

tra le strade del borgo dominato dal castello rupestre Centuripe – “La Tiledda” (4 aprile 2026) con la caduta del telero quaresimale

con la caduta del telero quaresimale Aidone – “A Giunta” (5 aprile 2026) con l’incontro tra i simulacri e la caduta del velo nero dell’Addolorata

con l’incontro tra i simulacri e la caduta del velo nero dell’Addolorata Mussomeli – “Annacata di li Santi” (5 aprile 2026) e il rito dei Lamentatori.

e il rito dei Lamentatori.

Sicilia occidentale, la tradizione dei Misteri

Nella parte occidentale dell’Isola le celebrazioni sono segnate dalle grandi processioni dei Misteri.

A Trapani si svolge la storica Processione dei Misteri del Venerdì Santo , con i gruppi scultorei portati in processione tra addobbi floreali, bande musicali e la tipica “annacata” .

si svolge la storica , con i gruppi scultorei portati in processione tra addobbi floreali, bande musicali e la tipica . A Erice la stessa giornata si svolge in un clima più raccolto tra i vicoli medievali.

la stessa giornata si svolge in un clima più raccolto tra i vicoli medievali. A Marsala il Giovedì Santo è dedicato ai Misteri viventi , con una grande rappresentazione che coinvolge oltre duemila figuranti .

il è dedicato ai , con una grande rappresentazione che coinvolge oltre . A Buseto Palizzolo, invece, la tradizione si rinnova la Domenica delle Palme con una processione in continua evoluzione.

Tra le celebrazioni legate alla devozione popolare rientra anche Salemi, dove il 19 marzo i Pani di San Giuseppe danno vita alla tradizione degli altari votivi decorati con pani artistici.

La Pasqua nei sapori: l’Agnello Pasquale di Favara

La Pasqua siciliana è anche gastronomia.

A Favara, nell’agrigentino, sopravvive la tradizione dell’Agnello Pasquale, dolce di pasta reale e pistacchio modellato a mano e decorato con cura.

Secondo la tradizione nacque alla fine dell’Ottocento nel Collegio di Maria. Durante il periodo pasquale la città celebra questo dolce simbolo con iniziative e degustazioni, in particolare nella cornice del Castello Chiaramonte, dove si svolge la sagra dedicata.

Altri riti pasquali nell’Isola

La Settimana Santa siciliana è costellata di riti spettacolari e identitari.

A Caltagirone la Domenica di Pasqua culmina con ‘A Giunta , l’incontro tra Gesù risorto e la Madonna dopo la ricerca di San Pietro.

la Domenica di Pasqua culmina con , l’incontro tra Gesù risorto e la Madonna dopo la ricerca di San Pietro. A Castroreale si svolge la processione del Cristo Lungo , un crocifisso del XVII secolo montato su un palo di circa tredici metri e trasportato su un pesante fercolo.

si svolge la processione del , un crocifisso del XVII secolo montato su un palo di circa e trasportato su un pesante fercolo. A Modica la Pasqua è segnata dalla Madonna Vasa Vasa , il tradizionale bacio tra la Madonna e il Cristo Risorto davanti alla chiesa di Santa Maria di Betlem .

la Pasqua è segnata dalla , il tradizionale bacio tra la Madonna e il Cristo Risorto davanti alla chiesa di . A Petralia Sottana la festa culmina con U ’Ncuontru , l’incontro tra le statue dopo la rappresentazione della Passione.

la festa culmina con , l’incontro tra le statue dopo la rappresentazione della Passione.

Tradizioni tra folklore e identità

Alcune celebrazioni uniscono devozione e folklore.

A Piana degli Albanesi la Pasqua segue il rito bizantino e mantiene viva l’identità arbëreshë , con costumi tradizionali e celebrazioni liturgiche antiche.

la Pasqua segue il e mantiene viva l’identità , con costumi tradizionali e celebrazioni liturgiche antiche. A Prizzi si svolge “U Ballu di diavuli” , il Ballo dei Diavoli: figure mascherate e la Morte cercano di impedire l’incontro tra Cristo e la Madonna, fino alla vittoria simbolica del Bene sul Male.

si svolge , il Ballo dei Diavoli: figure mascherate e la Morte cercano di impedire l’incontro tra Cristo e la Madonna, fino alla vittoria simbolica del Bene sul Male. A San Biagio Platani gli Archi di Pasqua trasformano il paese in un grande scenario artistico: archi e cupole costruiti con canne vengono decorati con pane, agrumi e alloro.

gli trasformano il paese in un grande scenario artistico: archi e cupole costruiti con canne vengono decorati con pane, agrumi e alloro. A San Fratello , tra Mercoledì e Venerdì Santo, la Festa dei Giudei anima il paese con maschere rosse, trombette e catene che accompagnano la processione delle varette.

, tra Mercoledì e Venerdì Santo, la anima il paese con maschere rosse, trombette e catene che accompagnano la processione delle varette. A Scicli , infine, la Domenica di Pasqua esplode nella Festa dell’Uomo Vivo , con il Cristo Risorto che attraversa la città tra il grido collettivo “Gioia!” .

, infine, la Domenica di Pasqua esplode nella , con il Cristo Risorto che attraversa la città tra il grido collettivo . A Sinagra la Pasqua si chiude con ‘A Cursa ‘i Santu Liu, la corsa finale della statua di San Leone verso la Chiesa Madre.

Un patrimonio diffuso in tutta l’Isola

Dalle processioni solenni alle feste popolari, la Settimana Santa attraversa tutta la Sicilia con riti diversi ma legati da una stessa radice: la partecipazione delle comunità.

Un patrimonio religioso, culturale e identitario che ogni anno richiama fedeli, curiosi e visitatori lungo un itinerario che unisce fede, tradizione e memoria collettiva.



