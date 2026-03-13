Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Mare e pesca
13/03/2026 15:00:00

A Mazara nasce Mapa: il progetto per la tutela del mare attraverso il suono dei fondali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/a-mazara-nasce-mapa-il-progetto-per-la-tutela-del-mare-attraverso-il-suono-dei-fondali-450.jpg

Parte a Mazara del Vallo il progetto MAPA – Mappatura Acustica Partecipata, un’iniziativa che unisce ricerca scientifica e sapere tradizionale dei pescatori per studiare e tutelare l’ecosistema marino attraverso il suono dei fondali. Il percorso prende il via con il ciclo di incontri “Rumore di Fondo”, pensato per i pescatori mazaresi. Non si tratta di lezioni frontali, ma di momenti di confronto conviviale davanti a un bicchiere di vino, in cui le ricercatrici del CNR – Bioacoustic Lab Capo Granitola incontreranno l’esperienza pratica dei pescatori locali.

 

Il calendario degli incontri:

  • 18 marzo ore 18.00Il Mediterraneo oggi: un ecosistema in cambiamento
  • 25 marzo ore 18.00L’impatto del rumore: come le nostre attività “coprono” il mare
  • 8 aprile ore 18.00Soundscape e biofonie: la vita sonora delle nostre specie
  • 29 aprile ore 18.00Diventare sentinelle: idrofoni e la raccolta dati sul campo

 

Gli appuntamenti si terranno presso il Civic – Laboratorio Innovazione Urbana, in Corso Vittorio Veneto 201. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e sarà data priorità a pescatori e operatori del settore.

 

Tra gli obiettivi di MAPA c’è la mappatura dei livelli sonori sott’acqua tramite idrofoni, con raccolta dati durante le normali battute di pesca. Così i pescatori diventeranno “custodi della quiete marina”, trasformando il lavoro quotidiano in dati scientifici preziosi per il Bioacoustic Lab Capo Granitola.

Il progetto si concluderà con la firma del “Patto per la quiete marina”, un insieme di buone pratiche condivise tra scienziati e operatori per ridurre il rumore generato dalle attività umane.









Native | 13/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392070-0-isee-2026-piu-richieste-e-nuove-regole-cosa-cambia-per-le-famiglie.jpg

ISEE 2026, più richieste e nuove regole: cosa cambia per le famiglie

Native | 08/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-03-2026/1772550691-0-pasqua-2026-le-colombe-artigianali-di-capriccio-e-la-novita-limited-edition-aurum-marsala.jpg

Pasqua 2026, le colombe artigianali di Capriccio e la...

Native | 03/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/1772188265-0-digitalizzazione-4-0-risparmiare-sull-infrastruttura-di-rete-senza-sacrificare-la-qualita.jpg

Digitalizzazione 4.0: risparmiare sull'infrastruttura di rete senza...