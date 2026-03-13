A Mazara nasce Mapa: il progetto per la tutela del mare attraverso il suono dei fondali
Parte a Mazara del Vallo il progetto MAPA – Mappatura Acustica Partecipata, un’iniziativa che unisce ricerca scientifica e sapere tradizionale dei pescatori per studiare e tutelare l’ecosistema marino attraverso il suono dei fondali. Il percorso prende il via con il ciclo di incontri “Rumore di Fondo”, pensato per i pescatori mazaresi. Non si tratta di lezioni frontali, ma di momenti di confronto conviviale davanti a un bicchiere di vino, in cui le ricercatrici del CNR – Bioacoustic Lab Capo Granitola incontreranno l’esperienza pratica dei pescatori locali.
Il calendario degli incontri:
- 18 marzo ore 18.00 – Il Mediterraneo oggi: un ecosistema in cambiamento
- 25 marzo ore 18.00 – L’impatto del rumore: come le nostre attività “coprono” il mare
- 8 aprile ore 18.00 – Soundscape e biofonie: la vita sonora delle nostre specie
- 29 aprile ore 18.00 – Diventare sentinelle: idrofoni e la raccolta dati sul campo
Gli appuntamenti si terranno presso il Civic – Laboratorio Innovazione Urbana, in Corso Vittorio Veneto 201. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati e sarà data priorità a pescatori e operatori del settore.
Tra gli obiettivi di MAPA c’è la mappatura dei livelli sonori sott’acqua tramite idrofoni, con raccolta dati durante le normali battute di pesca. Così i pescatori diventeranno “custodi della quiete marina”, trasformando il lavoro quotidiano in dati scientifici preziosi per il Bioacoustic Lab Capo Granitola.
Il progetto si concluderà con la firma del “Patto per la quiete marina”, un insieme di buone pratiche condivise tra scienziati e operatori per ridurre il rumore generato dalle attività umane.
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