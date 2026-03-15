"Troppi relitti e rifiuti allo Stagnone di Marsala"

15/03/2026 16:06:00

La laguna dello Stagnone di Marsala, uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia occidentale, continua ad affascinare per la sua bellezza ma mostra anche segni evidenti di degrado. A segnalarlo è un lettore di TP24, Franco Macchina, che ha scritto alla redazione dopo una recente visita nella zona.

«Passando recentemente a Marsala per lavoro – racconta – ho colto l’occasione per tornare in uno dei luoghi che ritengo tra i più belli e suggestivi d’Italia». L’obiettivo era anche verificare le condizioni della laguna dopo le mareggiate e il maltempo dei mesi scorsi.

Secondo quanto riferisce, lo scenario che si presenta lungo le rive e nelle acque basse non è dei migliori.

«La laguna conserva intatta la sua straordinaria bellezza e il mare resta meraviglioso – scrive – ma le rive e le acque basse sono deturpate da una quantità impressionante di rifiuti di ogni tipo».

A preoccupare maggiormente è la presenza di numerosi relitti di imbarcazioni abbandonate, alcuni semisommersi e altri spiaggiati lungo le sponde della laguna.

«Ho potuto constatare e documentare con fotografie la presenza di innumerevoli relitti di imbarcazioni abbandonate – racconta – uno spettacolo desolante, in netto contrasto con l’unicità naturalistica di questo luogo».

Nella lettera emerge anche un interrogativo su chi debba intervenire per la rimozione dei relitti e dei rifiuti.

«Mi chiedo – e chiedo alle istituzioni – a chi spetta concretamente l’onere di rimuovere questi relitti e questi rifiuti persistenti», scrive il lettore, citando tra i possibili enti coinvolti il Comune di Marsala, la Capitaneria di porto o l’ente gestore della riserva naturale.

Il timore è che la frammentazione delle competenze finisca per lasciare il problema irrisolto.

Lo Stagnone è una riserva naturale di grande valore paesaggistico e ambientale, frequentata ogni anno da migliaia di visitatori, tra turisti, sportivi e appassionati di birdwatching.

Per questo, conclude il lettore, «un tale degrado non è più tollerabile in un’area di pregio naturalistico», auspicando interventi rapidi e coordinati per restituire pieno decoro alla laguna.



