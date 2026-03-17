17/03/2026 00:00:00

Intrecci Narrativi 2026: la rassegna si fa in tre tra Alcamo, Palermo e Trapani

Riparte la rassegna letteraria “Intrecci Narrativi – Libri, Musica e Degustazioni”, che anche nel 2026 porterà in provincia di Trapani alcune tra le firme più autorevoli della narrativa italiana. Dopo il successo delle passate edizioni, l’iniziativa promossa dall’Associazione per l’Arte amplia il suo raggio d’azione e aggiunge una nuova tappa a Trapani, alla Biblioteca Fardelliana, accanto agli appuntamenti già consolidati di Alcamo e Palermo.

Il festival, nato per mettere in dialogo letteratura, musica e sapori del territorio, si svolgerà tra aprile e giugno con incontri pubblici, momenti musicali e degustazioni di vini locali. Il cuore della rassegna resterà il Castello dei Conti di Modica di Alcamo, mentre gli eventi coinvolgeranno anche la libreria Feltrinelli di Palermo e, per la prima volta, la Biblioteca Fardelliana di Trapani, grazie alla collaborazione con la Libreria del Corso.

Gli autori della primavera 2026

Il cartellone riunisce alcune delle voci più seguite della narrativa contemporanea.

Si comincia dal 9 all’11 aprile con Antonella Lattanzi, scrittrice e sceneggiatrice che ha collaborato anche con Nanni Moretti. Presenterà il romanzo Chiara (Einaudi), una storia che affronta i temi della colpa, del desiderio e della ricerca di una nuova identità.

Il 17 aprile spazio all’incontro tra Lidia Tilotta e Mareme Cisse, protagoniste del libro Sogni di zenzero (Slow Food), che racconta un percorso di integrazione tra Senegal e Sicilia attraverso la cucina.

L’8 maggio sarà la volta della scrittrice siciliana Maria Attanasio, tra le voci più autorevoli della letteratura isolana, con il romanzo La rosa inversa (Sellerio), che recupera storie e memorie dimenticate della Sicilia.

Il 22 maggio arriverà Francesca Maccani, vincitrice del Premio Rapallo per la donna scrittrice, con Il tuo nome nel bosco (Rizzoli), una saga familiare ambientata negli anni Sessanta tra memoria e segreti.

Il 29 maggio sarà protagonista Stefania Auci, autrice del bestseller internazionale sulla famiglia Florio, che presenterà il nuovo capitolo della saga, L’Alba dei Leoni (Nord).

La rassegna si chiuderà dal 10 al 12 giugno con Gaspare Grammatico, autore televisivo del programma “Fratelli di Crozza”, che torna nella sua Trapani con il romanzo La mentalità del granchio (Mondadori), un nuovo caso del commissario Nenè Indelicato ambientato tra il caldo e il sale della città.

Coinvolti anche gli studenti

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il coinvolgimento diretto delle scuole. Grazie alla collaborazione con il Liceo “Giuseppe Ferro” di Alcamo, gli studenti parteciperanno a un percorso di lettura e approfondimento dei testi degli autori.

Per alcuni appuntamenti gli scrittori incontreranno i ragazzi nel primo pomeriggio nei locali del liceo. Gli studenti prenderanno poi parte agli eventi serali al Castello dei Conti di Modica con letture pubbliche di brani scelti, diventando protagonisti attivi della rassegna.

Musica dal vivo e vini del territorio

Fedele alla sua formula, “Intrecci Narrativi” unirà alla letteratura anche musica e degustazioni. Ogni incontro sarà accompagnato da momenti musicali dal vivo e da assaggi di vini prodotti da giovani vignaioli locali legati al movimento dei Catarratto Boys di Alcamo, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze vinicole emergenti del territorio.

Le collaborazioni

La rassegna è organizzata dall’Associazione per l’Arte con la direzione artistica di Vito Lanzarone e la direzione organizzativa di Giuseppe Messana, con il contributo dell’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

Collaborano all’iniziativa il Comune di Alcamo, la Feltrinelli di Palermo, la Libreria del Corso di Trapani e l’Istituto “G. Ferro”. Da quest’anno, inoltre, la manifestazione entra nella Rete dei Festival Letterari del Trapanese e nel circuito BiblioTP, rafforzando il legame con il sistema culturale della provincia.



