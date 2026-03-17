La serie tv Makari cerca ... uno chef. Ecco come candidarsi

17/03/2026 17:10:00

La serie tv Màkari torna in provincia di Trapani e cerca uno chef tra i 25 e i 60 anni da coinvolgere nelle riprese della nuova stagione. Stavolta, insomma, non si cercano solo volti qualsiasi: serve qualcuno che abbia davvero dimestichezza con il mondo della ristorazione. Per una volta, oltre alla faccia giusta, conta anche saper stare in cucina.

La selezione è stata annunciata da Valeria Piraino ed Erika Capizzo di Talè Casting, che collaborano con la produzione di Màkari 5. La figura richiesta deve essere residente in provincia di Trapani. Il periodo di riprese è previsto tra il 23 e il 27 marzo 2026, sempre nel territorio trapanese.

Per candidarsi bisogna inviare due fotografie:

una in primo piano con sfondo neutro e una a figura intera con sfondo neutro. Nella mail occorre anche indicare gli anni di esperienza nel campo della ristorazione. Nel materiale grafico allegato al casting viene inoltre specificato che le foto devono essere realizzate senza occhiali, cappelli e simili.

Le candidature vanno spedite all’indirizzo email casting.generici@gmail.com. La scadenza è fissata per giovedì 19 marzo. A seguire la selezione delle comparse sono Erika e Valeria di Talè Casting.

Per il territorio trapanese è un’altra occasione legata a una serie che, negli anni, ha saputo trasformare scorci, paesaggi e atmosfere della Sicilia occidentale in un piccolo marchio televisivo. E adesso, evidentemente, per completare il quadro manca uno chef. Quello vero.



