Marsala, al teatro Sollima il concerto omaggio a Franco Battiato dei Musicanti

18/03/2026 13:53:00

Un concerto dedicato a Franco Battiato e alla sua musica. Sabato 21 marzo, alle ore 21, il teatro comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala ospiterà “E ti vengo a cercare”, spettacolo de I Musicanti di Gregorio Caimi.

Lo spettacolo sarà un viaggio tra le canzoni, le visioni e la poesia di uno degli artisti più importanti che la Sicilia abbia dato al mondo.

Un viaggio tra i brani di Battiato

Il titolo del concerto richiama uno dei brani più noti del cantautore siciliano. In scaletta ci saranno alcune delle sue canzoni più amate, accanto a composizioni originali del gruppo.

«Per noi Battiato è un punto di riferimento musicale, culturale e umano – spiegano I Musicanti –. Con questo spettacolo vogliamo intrecciare i suoi brani con alcuni dei nostri pezzi originali, perché in qualche modo ci sentiamo anche noi figli artistici di Franco».

L’idea è quella di proporre un percorso musicale che unisca poesia, riflessione e spiritualità, elementi centrali nell’opera del cantautore.

Un omaggio anche a Giuni Russo

Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un tributo a Giuni Russo, artista siciliana dalla voce inconfondibile e dalla forte personalità musicale.

Un omaggio che richiama anche il legame artistico tra la cantante e lo stesso Battiato, che contribuì a valorizzarne il talento.

Sul palco musicisti e coro

Ad esibirsi saranno:

Dario Li Voti – batteria

Gianluca Pantaleo – basso

Natale Montalto – fisarmonica

Enzo Toscano – violoncello

Maria Luisa Pala – flauti

Francesca Gatto – tastiere

Gregorio Caimi – chitarre

Debora Messina – voce

Riccardo Sciacca – voce

Il concerto vedrà anche la partecipazione della Corale Carpe Diem, con la voce solista di Roberta Caly e la direzione di Fabio Gandolfo.

Il lancio del videoclip “Cancia”

Tra i momenti della serata è prevista anche la proiezione del videoclip del brano “Cancia”, composto da Gregorio Caimi con testi di Gregorio Caimi e Riccardo Sciacca.

Il videoclip, così come lo spettacolo, porta la regia di Giada Costa.

Biglietti e informazioni

I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Tickettando.

È possibile acquistarli anche presso I Viaggi dello Stagnone, in via dei Mille 45 a Marsala (telefono 0923 956105 – 373 7069569).

L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 21 al teatro comunale “Eliodoro Sollima”. Una serata dedicata alla musica e all’eredità artistica di Franco Battiato.



