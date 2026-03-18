Marsala, al teatro Sollima il concerto omaggio a Franco Battiato dei Musicanti

Un concerto dedicato a Franco Battiato e alla sua musica. Sabato 21 marzo, alle ore 21, il teatro comunale “Eliodoro Sollima” di Marsala ospiterà “E ti vengo a cercare”, spettacolo de I Musicanti di Gregorio Caimi.
Lo spettacolo sarà un viaggio tra le canzoni, le visioni e la poesia di uno degli artisti più importanti che la Sicilia abbia dato al mondo.
Un viaggio tra i brani di Battiato
Il titolo del concerto richiama uno dei brani più noti del cantautore siciliano. In scaletta ci saranno alcune delle sue canzoni più amate, accanto a composizioni originali del gruppo.
«Per noi Battiato è un punto di riferimento musicale, culturale e umano – spiegano I Musicanti –. Con questo spettacolo vogliamo intrecciare i suoi brani con alcuni dei nostri pezzi originali, perché in qualche modo ci sentiamo anche noi figli artistici di Franco».
L’idea è quella di proporre un percorso musicale che unisca poesia, riflessione e spiritualità, elementi centrali nell’opera del cantautore.
Un omaggio anche a Giuni Russo
Nel corso della serata ci sarà spazio anche per un tributo a Giuni Russo, artista siciliana dalla voce inconfondibile e dalla forte personalità musicale.
Un omaggio che richiama anche il legame artistico tra la cantante e lo stesso Battiato, che contribuì a valorizzarne il talento.
Sul palco musicisti e coro
Ad esibirsi saranno:
- Dario Li Voti – batteria
- Gianluca Pantaleo – basso
- Natale Montalto – fisarmonica
- Enzo Toscano – violoncello
- Maria Luisa Pala – flauti
- Francesca Gatto – tastiere
- Gregorio Caimi – chitarre
- Debora Messina – voce
- Riccardo Sciacca – voce
Il concerto vedrà anche la partecipazione della Corale Carpe Diem, con la voce solista di Roberta Caly e la direzione di Fabio Gandolfo.
Il lancio del videoclip “Cancia”
Tra i momenti della serata è prevista anche la proiezione del videoclip del brano “Cancia”, composto da Gregorio Caimi con testi di Gregorio Caimi e Riccardo Sciacca.
Il videoclip, così come lo spettacolo, porta la regia di Giada Costa.
Biglietti e informazioni
I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma Tickettando.
È possibile acquistarli anche presso I Viaggi dello Stagnone, in via dei Mille 45 a Marsala (telefono 0923 956105 – 373 7069569).
L’appuntamento è per sabato 21 marzo alle ore 21 al teatro comunale “Eliodoro Sollima”. Una serata dedicata alla musica e all’eredità artistica di Franco Battiato.