Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
18/03/2026 08:01:00

Marsala, approvato il progetto per il mercato di Strasatti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-03-2026/marsala-approvato-il-progetto-per-il-mercato-di-strasatti-450.jpg

La giunta comunale presieduta dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha approvato la delibera che prevede la realizzazione di un mercato agroalimentare in contrada Strasatti. Il progetto si inserisce nell’ambito della strategia europea “From Farm to Fork”, finanziata dalla Regione Siciliana, e rappresenta un tassello importante nella visione di sviluppo sostenibile del territorio.

 

Un progetto europeo che guarda al futuro
Il programma “From Farm to Fork” punta alla costruzione di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, fondato sull’idea che esista un legame diretto tra la salute delle persone, quella della società e quella del pianeta. In questo contesto, il passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili è una strategia concreta capace di generare benefici ambientali, sanitari e sociali, oltre che nuove opportunità economiche.

L’obiettivo è quello di avvicinare produttori e consumatori, ridurre le intermediazioni e promuovere filiere corte che valorizzino i prodotti locali. Un modello che incentiva il consumo di alimenti freschi, di stagione e meno lavorati, contribuendo al tempo stesso a migliorare gli stili di vita e a ridurre, nel lungo periodo, anche i costi sanitari per la collettività.

 

Il finanziamento e l’iter amministrativo
Per la realizzazione dell’opera, la Regione Siciliana ha destinato al Comune di Marsala un finanziamento complessivo di 250 mila euro. Il progetto era già stato inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche. La progettazione esecutiva è stata affidata all’architetto Vito Rallo, che dovrà tradurre in concreto le linee guida del progetto, con particolare attenzione agli aspetti funzionali, ambientali e di integrazione con il contesto urbano della contrada Strasatti.

 

Come sarà il mercato agroalimentare
Il nuovo spazio non sarà soltanto un luogo di vendita, ma un vero e proprio punto di aggregazione per la comunità. Oltre ai box destinati ai produttori locali, il progetto prevede la realizzazione di un chiosco food & drink, servizi igienici e aree dedicate ai bambini. L’iniziativa punta dunque a creare un mercato contadino moderno, inserito nel tessuto urbano, capace di favorire la filiera corta e, al tempo stesso, di riqualificare un’area di proprietà comunale. Dal punto di vista urbanistico, l’area individuata non ricade nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), circostanza che consente di procedere senza necessità di varianti, velocizzando così l’iter realizzativo.

 

Un’opportunità per il territorio
La realizzazione del mercato agroalimentare a Strasatti rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare l’economia locale, sostenere i piccoli produttori e rafforzare il legame tra città e campagna. Il progetto si inserisce in un quadro ampio di politiche europee orientate alla sostenibilità e alla qualità della vita. Un’iniziativa che, se ben attuata e non solo di propaganda, potrà diventare un modello replicabile e un punto di riferimento per il territorio marsalese, contribuendo a ridefinire il rapporto tra produzione agricola, consumo e comunità.









Native | 17/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773658411-0-estate-2026-prenota-il-tuo-viaggio-con-autoservizi-salemi.jpg

Estate 2026: prenota il tuo viaggio con Autoservizi Salemi 

Native | 16/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-03-2026/1773650395-0-intelligenza-artificiale-e-lavoro-al-congresso-uil-trapani-il-nodo-delle-regole.jpg

Intelligenza artificiale e lavoro, al congresso UIL Trapani il nodo delle...

Native | 14/03/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-03-2026/1773392481-0-pasqua-a-marsala-la-pasticceria-savoia-punta-sulla-colomba-artigianale-con-lievito-madre.jpg

Pasqua a Marsala, la Pasticceria Savoia punta sulla colomba artigianale...