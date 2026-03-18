Marsala, approvato il progetto per il mercato di Strasatti

18/03/2026 08:01:00

La giunta comunale presieduta dal sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha approvato la delibera che prevede la realizzazione di un mercato agroalimentare in contrada Strasatti. Il progetto si inserisce nell’ambito della strategia europea “From Farm to Fork”, finanziata dalla Regione Siciliana, e rappresenta un tassello importante nella visione di sviluppo sostenibile del territorio.

Un progetto europeo che guarda al futuro

Il programma “From Farm to Fork” punta alla costruzione di un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, fondato sull’idea che esista un legame diretto tra la salute delle persone, quella della società e quella del pianeta. In questo contesto, il passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili è una strategia concreta capace di generare benefici ambientali, sanitari e sociali, oltre che nuove opportunità economiche.

L’obiettivo è quello di avvicinare produttori e consumatori, ridurre le intermediazioni e promuovere filiere corte che valorizzino i prodotti locali. Un modello che incentiva il consumo di alimenti freschi, di stagione e meno lavorati, contribuendo al tempo stesso a migliorare gli stili di vita e a ridurre, nel lungo periodo, anche i costi sanitari per la collettività.

Il finanziamento e l’iter amministrativo

Per la realizzazione dell’opera, la Regione Siciliana ha destinato al Comune di Marsala un finanziamento complessivo di 250 mila euro. Il progetto era già stato inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche. La progettazione esecutiva è stata affidata all’architetto Vito Rallo, che dovrà tradurre in concreto le linee guida del progetto, con particolare attenzione agli aspetti funzionali, ambientali e di integrazione con il contesto urbano della contrada Strasatti.

Come sarà il mercato agroalimentare

Il nuovo spazio non sarà soltanto un luogo di vendita, ma un vero e proprio punto di aggregazione per la comunità. Oltre ai box destinati ai produttori locali, il progetto prevede la realizzazione di un chiosco food & drink, servizi igienici e aree dedicate ai bambini. L’iniziativa punta dunque a creare un mercato contadino moderno, inserito nel tessuto urbano, capace di favorire la filiera corta e, al tempo stesso, di riqualificare un’area di proprietà comunale. Dal punto di vista urbanistico, l’area individuata non ricade nel Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI), circostanza che consente di procedere senza necessità di varianti, velocizzando così l’iter realizzativo.

Un’opportunità per il territorio

La realizzazione del mercato agroalimentare a Strasatti rappresenta un’opportunità concreta per rilanciare l’economia locale, sostenere i piccoli produttori e rafforzare il legame tra città e campagna. Il progetto si inserisce in un quadro ampio di politiche europee orientate alla sostenibilità e alla qualità della vita. Un’iniziativa che, se ben attuata e non solo di propaganda, potrà diventare un modello replicabile e un punto di riferimento per il territorio marsalese, contribuendo a ridefinire il rapporto tra produzione agricola, consumo e comunità.



