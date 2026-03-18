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Istituzioni

» Dai Comuni
18/03/2026 22:35:00

Pantelleria isolata, il sindaco D'Ancona: “Trasporti marittimi al collasso”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-03-2026/pantelleria-isolata-il-sindaco-d-ancona-trasporti-marittimi-al-collasso-450.jpg

Pantelleria torna a fare i conti con l’emergenza collegamenti. Il sindaco Fabrizio D’Ancona denuncia una situazione ormai “non più tollerabile” per via delle continue cancellazioni delle corse da e per l’isola, con gravi ripercussioni su cittadini, imprese e opere pubbliche. (Qui articolo/intervista di Tp24 al sindaco D'Ancona)

 

Corse cancellate e disagi continui

Secondo quanto segnalato dall’amministrazione comunale, nei mesi di gennaio e febbraio 2026 sarebbero state cancellate 42 corse su 76 previste. Un dato pesante, che se confermato evidenzierebbe un servizio ben al di sotto degli standard garantiti, nonostante le risorse pubbliche destinate alla continuità territoriale.

Le cancellazioni vengono spesso motivate con le condizioni meteo avverse, ma – sottolinea il sindaco – nei fatti risultano superiori alle corse effettuate.

A segnalare i disservizi sono quotidianamente imprese, autotrasportatori e cittadini, con un crescente malcontento sull’isola.

 

 

 

Rischi per cantieri e approvvigionamenti

Le conseguenze sono già evidenti. Oltre al diritto alla mobilità compromesso, si registrano difficoltà nell’arrivo di materie prime, in particolare per il settore edilizio.

Una situazione che rischia di rallentare o bloccare opere pubbliche in corso, anche in relazione alle scadenze già fissate.

 

Navi piccole e capacità ridotta

Tra le criticità evidenziate dal Comune anche la capacità limitata delle navi attualmente in servizio. Le unità “Pietro Novelli” e “Paolo Veronese” riescono a trasportare mediamente tra 7 e 9 mezzi pesanti, contro i circa 15 garantiti da navi più capienti come la “Sansovino” e la “Laurana”.

Un limite che incide direttamente sulla logistica e sull’economia dell’isola.

 

La richiesta alle istituzioni

Il Comune di Pantelleria parla apertamente di disservizi su un servizio essenziale e lancia un appello urgente alle istituzioni: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, assessorato regionale e Prefettura di Trapani.

Chiesta anche la riprogrammazione immediata di corse integrative, già individuate per il 18 e 19 marzo, per cercare di tamponare l’emergenza.

Pantelleria resta dunque in attesa di risposte concrete, mentre l’isola continua a fare i conti con collegamenti sempre più incerti.









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